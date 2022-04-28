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МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом - РИА Новости, 28.04.2022
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МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом
МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом - РИА Новости, 28.04.2022
МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом
Действия Запада по заморозке активов России - опасный прецедент, такие шаги дают право Москве на ответные действия, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:09
2022-04-28T13:22
в мире
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Действия Запада по заморозке активов России - опасный прецедент, такие шаги дают право Москве на ответные действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."По принадлежащим РФ активам, которые в настоящее время заблокированы на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы международного права", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, подобные действия могут быть интерпретированы как посягательство на суверенную собственность и "неприкрытое воровство"."Отказ Запада от взаимодействия исключительно в правовом поле и дальнейшее усугубление ситуации с доступом государств, отдельных лиц к принадлежащим им активам лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы", - добавила она, отметив, что это дает полное право на адекватные ответные действия или действия правового порядка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/aktivy-1785209463.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия
13:09 28.04.2022 (обновлено: 13:22 28.04.2022)
 
МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом

МИД назвал заморозку Западом российских активов опасным прецедентом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Действия Запада по заморозке активов России - опасный прецедент, такие шаги дают право Москве на ответные действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По принадлежащим РФ активам, которые в настоящее время заблокированы на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы международного права", - сказала она в ходе брифинга.
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По словам Захаровой, подобные действия могут быть интерпретированы как посягательство на суверенную собственность и "неприкрытое воровство".
"Отказ Запада от взаимодействия исключительно в правовом поле и дальнейшее усугубление ситуации с доступом государств, отдельных лиц к принадлежащим им активам лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы", - добавила она, отметив, что это дает полное право на адекватные ответные действия или действия правового порядка.
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