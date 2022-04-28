https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785924711.html

МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом

МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом - РИА Новости, 28.04.2022

МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом

Действия Запада по заморозке активов России - опасный прецедент, такие шаги дают право Москве на ответные действия, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:09

2022-04-28T13:09

2022-04-28T13:22

в мире

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Действия Запада по заморозке активов России - опасный прецедент, такие шаги дают право Москве на ответные действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."По принадлежащим РФ активам, которые в настоящее время заблокированы на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы международного права", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, подобные действия могут быть интерпретированы как посягательство на суверенную собственность и "неприкрытое воровство"."Отказ Запада от взаимодействия исключительно в правовом поле и дальнейшее усугубление ситуации с доступом государств, отдельных лиц к принадлежащим им активам лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы", - добавила она, отметив, что это дает полное право на адекватные ответные действия или действия правового порядка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/aktivy-1785209463.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, россия