https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785892014.html

Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада

Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада - РИА Новости, 28.04.2022

Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада

Россия должна минимизировать в кратчайшие сроки тот негативный эффект от "так называемых" санкций коллективного Запада, заявил первый замглавы администрации... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:16

2022-04-28T11:16

2022-04-28T11:16

экономика

россия

сергей кириенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать в кратчайшие сроки тот негативный эффект от "так называемых" санкций коллективного Запада, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Местное самоуправление - это основа, фундамент системы. Глава каждого муниципалитета: от мегаполиса до небольшого поселения, должен осознавать общий вектор государственной задачи и работать совместно с региональными властями над реализацией поставленных президентом национальных целей развития. Сейчас мы живем в эпоху беспрецедентного давления на нашу родину со стороны недружественных стран. В это непростое время как никогда главное сохранять самообладание и демонстрировать подлинное единение российского народа. Вызовы и угрозы, с которыми Россия столкнулась лицом к лицу, требует от нас в кратчайшие сроки минимизировать негативный эффект от, так называемых, санкций со стороны коллективного Запада", - говорится в обращении Кириенко, которое было зачитано заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура."Уверен, что в рамках форума вы сможете выработать конкурентные меры, направленные на повышение устойчивости муниципальной экономики. Желаю всем успехов и профессионального развития", - заключил Кириенко в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сергей кириенко, санкции в отношении россии