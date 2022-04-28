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Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада - РИА Новости, 28.04.2022
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Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада
Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада - РИА Новости, 28.04.2022
Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада
Россия должна минимизировать в кратчайшие сроки тот негативный эффект от "так называемых" санкций коллективного Запада, заявил первый замглавы администрации... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:16
2022-04-28T11:16
экономика
россия
сергей кириенко
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать в кратчайшие сроки тот негативный эффект от "так называемых" санкций коллективного Запада, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Местное самоуправление - это основа, фундамент системы. Глава каждого муниципалитета: от мегаполиса до небольшого поселения, должен осознавать общий вектор государственной задачи и работать совместно с региональными властями над реализацией поставленных президентом национальных целей развития. Сейчас мы живем в эпоху беспрецедентного давления на нашу родину со стороны недружественных стран. В это непростое время как никогда главное сохранять самообладание и демонстрировать подлинное единение российского народа. Вызовы и угрозы, с которыми Россия столкнулась лицом к лицу, требует от нас в кратчайшие сроки минимизировать негативный эффект от, так называемых, санкций со стороны коллективного Запада", - говорится в обращении Кириенко, которое было зачитано заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура."Уверен, что в рамках форума вы сможете выработать конкурентные меры, направленные на повышение устойчивости муниципальной экономики. Желаю всем успехов и профессионального развития", - заключил Кириенко в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.
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экономика, россия, сергей кириенко, санкции в отношении россии
11:16 28.04.2022
 
Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада

Замглавы АП Кириенко: Россия должна минимизировать негативный эффект от санкций Запада

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать в кратчайшие сроки тот негативный эффект от "так называемых" санкций коллективного Запада, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Местное самоуправление - это основа, фундамент системы. Глава каждого муниципалитета: от мегаполиса до небольшого поселения, должен осознавать общий вектор государственной задачи и работать совместно с региональными властями над реализацией поставленных президентом национальных целей развития. Сейчас мы живем в эпоху беспрецедентного давления на нашу родину со стороны недружественных стран. В это непростое время как никогда главное сохранять самообладание и демонстрировать подлинное единение российского народа. Вызовы и угрозы, с которыми Россия столкнулась лицом к лицу, требует от нас в кратчайшие сроки минимизировать негативный эффект от, так называемых, санкций со стороны коллективного Запада", - говорится в обращении Кириенко, которое было зачитано заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура.
"Уверен, что в рамках форума вы сможете выработать конкурентные меры, направленные на повышение устойчивости муниципальной экономики. Желаю всем успехов и профессионального развития", - заключил Кириенко в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
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