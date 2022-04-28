https://ria.ru/20220428/sammit-1785879058.html

Правовой Саммит пройдет в мае в Петербурге

Правовой Саммит пройдет в мае в Петербурге - РИА Новости, 28.04.2022

Правовой Саммит пройдет в мае в Петербурге

Актион Право при поддержке Пепеляев Групп приглашает принять участие в Петербургском Правовом Саммите. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:30

2022-04-28T10:30

2022-04-28T10:30

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 апр - Пресс-служба Актион Право. Актион Право при поддержке Пепеляев Групп приглашает принять участие в Петербургском Правовом Саммите.Дата и время проведения: 18-20 мая 2022, 10:30-17:30 (офлайн)Место проведения: Музей современного искусства Erarta, 29-я линия В.О., 2, Санкт-Петербург.18-20 мая в Санкт-Петербурге соберутся юристы со всей России. Наконец после двухлетнего ковидного перерыва в очных встречах, Саммит позволит встретиться очно. Юристы встретятся, чтобы поделиться решениями как поддерживать бизнес и разработать инициативы по изменениям в законодательстве, которые облегчат жизнь российских компаний в условиях санкционной реальности. Дата и время проведения:Теперь в Петербурге будет проходить два больших юридических мероприятия — ПМЮФ с международной повесткой и Саммит по практическим вопросам работы юристов в бизнесе.Программа Саммита составлена с участием глав правовых департаментов топ-500 российских компаний. Темы всех выступлений подобраны исходя из повседневных задач, с которыми сталкиваются юристы. Это прежде всего вопросы адаптации бизнеса под новые санкционные реалии, уголовные риски, мораторий на банкротство, отношения с контролирующими органами, перестройка логистических процессов, обход санкционных запретов, корпоративные вопросы реструктуризации компании в связи с санкциями и открытием обособленных подразделений.Один из дней Саммита посвящен вопросам юридического образования и трудоустройства молодых специалистов. Преподаватели и студенты примут участие за счет Организаторов. В вузовский день запланированы встречи студентов и преподавателей с работодателями — руководителями юридических департаментов больших компаний.К выступлению приглашены более 70 спикеров. Среди выступающих юристов — лидеры международных юридических рейтингов и победители профессиональных конкурсов. Для участников свои доклады готовят начальники юридических отделов крупнейших российских компаний, управляющие партнеры юрфирм, судьи, представители Следственного комитета и Конституционного суда, главные редакторы профессиональных СМИ.Среди авторитетных спикеров: Владимир Ярославцев, (Судья Конституционного Суда РФ), Сергей Пепеляев, (Управляющий партнер "Пепеляев Групп"), Роман Бевзенко (Партнер "Пепеляев Групп"), Рустем Мифтахутдинов (соучредитель и член наблюдательного совета Банкротного клуба), Олег Зайцев (Председатель Банкротного клуба, заместитель заведующего кафедрой обязательственного права - руководитель сектора банкротного права Российской школы частного права), Руслан Коблев, Михаил Шварц (к.ю.н., профессор, и. о. заведующего кафедрой профессор кафедры гражданского процесса СПбГУ), Екатерина Тягай (адвокат), Руслан Ибрагимов (вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью МТС).В рамках деловой программы состоится круглый стол про психологическое равновесие и кризисное состояние. Встречу проведет писатель Александр Цыпкин, также среди спикеров — представители медицины, культуры, медиа.Петербургский Правовой Саммит организует Актион Право при поддержке Пепеляев Групп.Подробнее.По вопросам обращайтесь: Анастасия Кабацкая, координатор проекта.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы