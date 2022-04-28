07:40 28.04.2022 (обновлено: 09:44 28.04.2022)
Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу
Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу на 15 лет
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет, сообщили РИА Новости в суде.
"Присудили 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов (рублей) штрафа", - уточнил представитель суда.
Материалы второго уголовного дела были переданы в южно-сахалинский городской суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.
По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток от 2 до 10 миллионов рублей от лиц, планировавших баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.
На сайте СУ СК по региону сообщается, что Алексей Лескин приговорен к девяти годам колонии строго режима.
В Telgram-канале Генпрокуратуры РФ уточняется, что Лескин и Хорошавин также лишены права на 5 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах, органах местного самоуправления.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
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