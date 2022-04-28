https://ria.ru/20220428/sakhalin-1785859121.html

Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу

Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу - РИА Новости, 28.04.2022

Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:40

2022-04-28T07:40

2022-04-28T09:44

происшествия

александр хорошавин

сахалин

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет, сообщили РИА Новости в суде.Материалы второго уголовного дела были переданы в южно-сахалинский городской суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток от 2 до 10 миллионов рублей от лиц, планировавших баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.На сайте СУ СК по региону сообщается, что Алексей Лескин приговорен к девяти годам колонии строго режима.В Telgram-канале Генпрокуратуры РФ уточняется, что Лескин и Хорошавин также лишены права на 5 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах, органах местного самоуправления.Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

https://ria.ru/20200909/khoroshavin-1576964113.html

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южно-сахалинск

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происшествия, александр хорошавин, сахалин, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), южно-сахалинск