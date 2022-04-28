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Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rumyniya-1785987523.html
Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины
Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины
Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:01
2022-04-28T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
румыния
нато
украина
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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной, заявила пресс-служба ведомства.В министерстве подтвердили, что на видео заметна американская военная техника, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала этого года. Также ведомство добавило, что на дорогах стран будут появляться колонны с машинами из других стран НАТО.Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором колонна военной техники в Румынии якобы движется к границам Украины и Молдавии.
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в мире, румыния, нато, украина, молдавия
17:01 28.04.2022 (обновлено: 17:58 28.04.2022)
 
Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины

Минобороны Румынии заявило, что техника шла не к границам Украины, а на плановые учения

© Depositphotos / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной, заявила пресс-служба ведомства.

"Мы сообщаем о новой фейковой новости, размещенной на различных онлайн-платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею о том, что колонна американских военных машин будет двигаться из Румынии на Украину. В среду, 27 апреля, американские машины в сопровождении специальных машин Военной полиции румынской армии выехали на Бабадагский полигон, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками", — говорится в релизе.

В министерстве подтвердили, что на видео заметна американская военная техника, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала этого года. Также ведомство добавило, что на дорогах стран будут появляться колонны с машинами из других стран НАТО.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором колонна военной техники в Румынии якобы движется к границам Украины и Молдавии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 12:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину
 
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