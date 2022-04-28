https://ria.ru/20220428/rumyniya-1785987523.html

Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины

Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины

Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной, заявила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:01

2022-04-28T17:01

2022-04-28T17:58

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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной, заявила пресс-служба ведомства.В министерстве подтвердили, что на видео заметна американская военная техника, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала этого года. Также ведомство добавило, что на дорогах стран будут появляться колонны с машинами из других стран НАТО.Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором колонна военной техники в Румынии якобы движется к границам Украины и Молдавии.

https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785716524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, нато, украина, молдавия