17:01 28.04.2022 (обновлено: 17:58 28.04.2022)
Румыния опровергла сообщения о переброске техники к границам Украины
Минобороны Румынии заявило, что техника шла не к границам Украины, а на плановые учения
Бухарест. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной, заявила пресс-служба ведомства.
"Мы сообщаем о новой фейковой новости, размещенной на различных онлайн-платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею о том, что колонна американских военных машин будет двигаться из Румынии на Украину. В среду, 27 апреля, американские машины в сопровождении специальных машин Военной полиции румынской армии выехали на Бабадагский полигон, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками", — говорится в релизе.
В министерстве подтвердили, что на видео заметна американская военная техника, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала этого года. Также ведомство добавило, что на дорогах стран будут появляться колонны с машинами из других стран НАТО.