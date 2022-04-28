03:08 28.04.2022 (обновлено: 04:00 28.04.2022)
Херсонская область переходит в рублевую зону
Глава комитета Стремоусов: Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.
"С 1 мая мы переходим в рублевую зону", — сказал он.
По словам главы комитета, переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.
"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.