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Херсонская область переходит в рублевую зону - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html
Херсонская область переходит в рублевую зону
Херсонская область переходит в рублевую зону - РИА Новости, 28.04.2022
Херсонская область переходит в рублевую зону
Освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:08
2022-04-28T04:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
херсонская область
херсон
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.По словам главы комитета, переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220319/melitopol-1778970128.html
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в мире, украина, херсонская область , херсон, россия
03:08 28.04.2022 (обновлено: 04:00 28.04.2022)
 
Херсонская область переходит в рублевую зону

Глава комитета Стремоусов: Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНад зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости
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Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.
"С 1 мая мы переходим в рублевую зону", — сказал он.
По словам главы комитета, переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.
"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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