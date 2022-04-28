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Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rubezhnoe-1785908968.html
Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного
Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного - РИА Новости, 28.04.2022
Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного
Украинские войска очень быстро покидали позиции при наступлении союзных сил ЛНР и РФ, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:10
2022-04-28T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
рамзан кадыров
сергей лавров
украина
луганская народная республика
россия
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 28 апр - РИА Новости. Украинские войска очень быстро покидали позиции при наступлении союзных сил ЛНР и РФ, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Двадцать пятого апреля глава республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале о полном освобождении Рубежного."В жизни не видел, чтобы противник так быстро убегал. Они так быстро соскочили со своих позиций - просто унеслись по этим улицам. Потом мы их даже искать не стали", - рассказал Алаудинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
украина
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, рамзан кадыров, сергей лавров, украина, луганская народная республика, россия, рубежное, вооруженные силы украины
12:10 28.04.2022
 
Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного

Помощник Кадырова Алаудинов рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 28 апр - РИА Новости. Украинские войска очень быстро покидали позиции при наступлении союзных сил ЛНР и РФ, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Двадцать пятого апреля глава республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале о полном освобождении Рубежного.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2022 года
Инфографика
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"В жизни не видел, чтобы противник так быстро убегал. Они так быстро соскочили со своих позиций - просто унеслись по этим улицам. Потом мы их даже искать не стали", - рассказал Алаудинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.

Женщина со своими кошками возле подъезда жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
1 из 14

Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.

Женщина на балконе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
2 из 14

Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.

Мужчина везет бутылки для воды на велосипеде к месту раздачи в городе Рубежное Луганской народной республики
3 из 14

В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.

Местные жители обедают в своей квартире в городе Рубежное Луганской народной республики
4 из 14

В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Российские военнослужащие в городе Рубежное Луганской народной республики
5 из 14

Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.

Женщина заряжает мобильные телефоны на лестничной площадке жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
6 из 14

"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.

Женщина готовит еду возле подъезда жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
7 из 14

Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.

Женщина в подъезде жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
8 из 14

Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.

Местные жители у подъезда дома в городе Рубежное Луганской народной республики
9 из 14

Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.

Российский военнослужащий в городе Рубежное Луганской народной республики
10 из 14

Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.

Женщина во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
11 из 14

Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.

Мужчина возле могил во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
12 из 14

Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.

Местные жители и российские военнослужащие возле подъезда жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
13 из 14

Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.

Указатель на въезде в город Рубежное в ЛНР
14 из 14

Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 14

В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 14

Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 14

"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 14

Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРамзан КадыровСергей ЛавровУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРубежноеВооруженные силы Украины
 
 
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