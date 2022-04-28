https://ria.ru/20220428/rubezhnoe-1785908968.html

Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного

Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного - РИА Новости, 28.04.2022

Помощник Кадырова рассказал, как украинские силовики убегали из Рубежного

Украинские войска очень быстро покидали позиции при наступлении союзных сил ЛНР и РФ, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:10

2022-04-28T12:10

2022-04-28T12:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

рамзан кадыров

сергей лавров

украина

луганская народная республика

россия

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 28 апр - РИА Новости. Украинские войска очень быстро покидали позиции при наступлении союзных сил ЛНР и РФ, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Двадцать пятого апреля глава республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале о полном освобождении Рубежного."В жизни не видел, чтобы противник так быстро убегал. Они так быстро соскочили со своих позиций - просто унеслись по этим улицам. Потом мы их даже искать не стали", - рассказал Алаудинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

украина

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, рамзан кадыров, сергей лавров, украина, луганская народная республика, россия, рубежное, вооруженные силы украины