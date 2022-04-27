https://ria.ru/20220427/rubezhnoe-1785720572.html

"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе

"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2022

"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе

В город Рубежное Луганской народной республики, перешедший под контроль российских войск, возвращается мирная жизнь. Обстановка в жилых кварталах — в фотоленте... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:35

2022-04-27T14:35

2022-04-27T16:59

фото

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

ситуация в днр и лнр

рубежное

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В город Рубежное Луганской народной республики, перешедший под контроль российских войск, возвращается мирная жизнь. Обстановка в жилых кварталах — в фотоленте Ria.ru.

рубежное

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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