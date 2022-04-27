Рейтинг@Mail.ru
"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/rubezhnoe-1785720572.html
"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе
"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2022
"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе
В город Рубежное Луганской народной республики, перешедший под контроль российских войск, возвращается мирная жизнь. Обстановка в жилых кварталах — в фотоленте... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:35
2022-04-27T16:59
фото
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
ситуация в днр и лнр
рубежное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785684434_0:7:2960:1673_1920x0_80_0_0_839209c80ec5ab0063b66915590cda85.jpg
В город Рубежное Луганской народной республики, перешедший под контроль российских войск, возвращается мирная жизнь. Обстановка в жилых кварталах — в фотоленте Ria.ru.
рубежное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785684434_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe7c5c3a7fc78f2e680ccbfc11aaa1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, лнр, ситуация в днр и лнр, рубежное
14:35 27.04.2022 (обновлено: 16:59 27.04.2022)
 

"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе

Читать ria.ru в
В город Рубежное Луганской народной республики, перешедший под контроль российских войск, возвращается мирная жизнь. Обстановка в жилых кварталах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.

Женщина со своими кошками возле подъезда жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
1 из 14

Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.

Женщина на балконе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
2 из 14

Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.

Мужчина везет бутылки для воды на велосипеде к месту раздачи в городе Рубежное Луганской народной республики
3 из 14

В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.

Местные жители обедают в своей квартире в городе Рубежное Луганской народной республики
4 из 14

В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Российские военнослужащие в городе Рубежное Луганской народной республики
5 из 14

Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.

Женщина заряжает мобильные телефоны на лестничной площадке жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
6 из 14

"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.

Женщина готовит еду возле подъезда жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
7 из 14

Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.

Женщина в подъезде жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
8 из 14

Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.

Местные жители у подъезда дома в городе Рубежное Луганской народной республики
9 из 14

Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.

Российский военнослужащий в городе Рубежное Луганской народной республики
10 из 14

Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.

Женщина во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
11 из 14

Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.

Мужчина возле могил во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
12 из 14

Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.

Местные жители и российские военнослужащие возле подъезда жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики
13 из 14

Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.

Указатель на въезде в город Рубежное в ЛНР
14 из 14

Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФотоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРРубежное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала