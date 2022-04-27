"Наш дух сломить никто не может": город Рубежное в Донбассе
Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.
Жители Рубежного приходят в себя после полутора месяцев артиллерийских обстрелов и уличных боев.
Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.
Власти ЛНР организовали поставку в город гуманитарных грузов.
В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.
В Рубежном пытаются наладить регулярную раздачу воды.
В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.
В основном здесь остались старики, им особенно нужна помощь.
Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Мэр Рубежного уже переживает о посевной, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.
"Мы видим, что наш дух сломить никто не может. Даже в такой ситуации человек думает, как жить дальше и что делать", — сказал Пасечник.
Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.
Часть районов города из-за обстрелов осталась без света и газа, связи тоже не было.
Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.
Гуманитарная ситуация в Рубежном вызывала опасения. Да и просто страшно было.
Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.
Люди рассказывают, что украинские бойцы выселяли их из квартир, чтобы оборудовать там огневые позиции.
Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.
Покинуть Рубежное многим удалось, только когда в город вошли силы ЛНР.
Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.
Жители надеются, что самые тяжелые дни позади.
Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.
Могилы во дворе жилого дома в городе Рубежное Луганской народной республики.
Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.
Бои за Рубежное шли с начала марта между силами России и ЛНР, с одной стороны, и украинскими войсками — с другой.
Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.
Во второй половине апреля город был полностью освобожден от ВСУ, при въезде поднят российский флаг.