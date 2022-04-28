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Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rszo-1785887689.html
Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции
Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции - РИА Новости, 28.04.2022
Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции
Уже почти 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены с начала российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:01
2022-04-28T11:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уже почти 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены с начала российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:01 28.04.2022
 
Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции

Минобороны заявило об уничтожении почти 300 украинских РСЗО с начала операции

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уже почти 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены с начала российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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