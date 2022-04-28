https://ria.ru/20220428/royzman-1785983570.html

На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти

На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти - РИА Новости, 28.04.2022

На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти

Полиция составила протокол в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о неуважении к органам власти, сообщила РИА Новости его защитник... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:40

2022-04-28T16:40

2022-04-28T16:40

россия

происшествия

екатеринбург

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Полиция составила протокол в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о неуважении к органам власти, сообщила РИА Новости его защитник Юлия Федотова."Составлен протокол по статье 20.1 часть 3 – неуважение к власти", - сказала собеседница агентства.Причиной нового разбирательства, по ее словам, стала публикация Ройзманом в запрещенной социальной сети информации, выражающейся в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html

https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, екатеринбург, евгений ройзман