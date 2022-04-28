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На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти - РИА Новости, 28.04.2022
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На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти
На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти - РИА Новости, 28.04.2022
На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти
Полиция составила протокол в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о неуважении к органам власти, сообщила РИА Новости его защитник... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:40
2022-04-28T16:40
россия
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Полиция составила протокол в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о неуважении к органам власти, сообщила РИА Новости его защитник Юлия Федотова."Составлен протокол по статье 20.1 часть 3 – неуважение к власти", - сказала собеседница агентства.Причиной нового разбирательства, по ее словам, стала публикация Ройзманом в запрещенной социальной сети информации, выражающейся в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html
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россия, происшествия, екатеринбург, евгений ройзман
16:40 28.04.2022
 
На Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти

На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составили протокол о неуважении к органам власти

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Полиция составила протокол в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о неуважении к органам власти, сообщила РИА Новости его защитник Юлия Федотова.
"Составлен протокол по статье 20.1 часть 3 – неуважение к власти", - сказала собеседница агентства.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 14:02
Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Причиной нового разбирательства, по ее словам, стала публикация Ройзманом в запрещенной социальной сети информации, выражающейся в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".
В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
Скриншот видео заседания СДМО Красносельский
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Суд арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации ВС России
 
РоссияПроисшествияЕкатеринбургЕвгений Ройзман
 
 
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