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В МИД посоветовали не испытывать терпение России - РИА Новости, 28.04.2022
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В МИД посоветовали не испытывать терпение России
В МИД посоветовали не испытывать терпение России - РИА Новости, 28.04.2022
В МИД посоветовали не испытывать терпение России
Дальнейшее провоцирование Украины к нанесению ударов по российским объектам приведет к жесткому ответу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:09
2022-04-28T12:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дальнейшее провоцирование Украины к нанесению ударов по российским объектам приведет к жесткому ответу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России... Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:09 28.04.2022 (обновлено: 12:21 28.04.2022)
 
В МИД посоветовали не испытывать терпение России

МИД: провоцирование Украины к нанесению ударов по России приведет к жесткому ответу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дальнейшее провоцирование Украины к нанесению ударов по российским объектам приведет к жесткому ответу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России... Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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