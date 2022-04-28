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Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2022
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Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2022
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:46
2022-04-28T21:10
в мире
совет безопасности оон
оон
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.Отвечая на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов, Гутерреш сказал: "У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно"."Но я буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20220406/reforma-1782001942.html
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в мире, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский
20:46 28.04.2022 (обновлено: 21:10 28.04.2022)
 
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время

Генсек ООН Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза в ближайшее время

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.
Отвечая на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов, Гутерреш сказал: "У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно".
СБ ООН
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Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН
"Но я буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
 
В миреСовет Безопасности ООНООНВладимир Зеленский
 
 
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