https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html

Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время

Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2022

Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:46

2022-04-28T20:46

2022-04-28T21:10

в мире

совет безопасности оон

оон

владимир зеленский

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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.Отвечая на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов, Гутерреш сказал: "У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно"."Но я буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20220406/reforma-1782001942.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский