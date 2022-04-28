https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2022
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:46
2022-04-28T20:46
2022-04-28T21:10
в мире
совет безопасности оон
оон
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.Отвечая на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов, Гутерреш сказал: "У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно"."Но я буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20220406/reforma-1782001942.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, совет безопасности оон, оон, владимир зеленский
20:46 28.04.2022 (обновлено: 21:10 28.04.2022)
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
Генсек ООН Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза в ближайшее время