https://ria.ru/20220428/referendum-1785916483.html

Власти Херсонской области не обсуждали возможность проведения референдума

Власти Херсонской области не обсуждали возможность проведения референдума - РИА Новости, 28.04.2022

Власти Херсонской области не обсуждали возможность проведения референдума

Проведение референдума в Херсонской области и создание народной республики не рассматривается, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:34

2022-04-28T12:34

2022-04-28T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области и создание народной республики не рассматривается, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом."Была попытка собрать в городе Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинске власти и придумывали. Хотя у нас в военно-гражданской администрации даже не обсуждались вопросы относительно референдума, также как и не обсуждали вопросы создания Херсонской народной республики", - сообщил Стремоусов в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/voda-1785855855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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