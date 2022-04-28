Власти Херсонской области не обсуждали возможность проведения референдума
Замглавы администрации Стремоусов: вопрос референдума в Херсонской области не обсуждался
Сотрудник Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Проведение референдума в Херсонской области и создание народной республики не рассматривается, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.
"Была попытка собрать в городе Херсоне многочисленный митинг против так называемого референдума, который украинске власти и придумывали. Хотя у нас в военно-гражданской администрации даже не обсуждались вопросы относительно референдума, также как и не обсуждали вопросы создания Херсонской народной республики", - сообщил Стремоусов в эфире Первого канала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.