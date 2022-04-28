https://ria.ru/20220428/rebenok-1786046975.html

В ДНР заявили о гибели ребенка при обстреле Макеевки

В ДНР заявили о гибели ребенка при обстреле Макеевки - РИА Новости, 28.04.2022

В ДНР заявили о гибели ребенка при обстреле Макеевки

Один ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:19

2022-04-28T23:19

2022-04-28T23:24

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Один ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО "Ураган". Также представительство сообщило, что 19 человек, в том числе четверо детей, пострадали."Раненный при обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Макеевки ребенок скончался от полученных травм", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/ubiystvo-1785941715.html

https://ria.ru/20220427/stakhanov-1785772298.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, макеевка, украина, россия, сцкк