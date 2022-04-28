https://ria.ru/20220428/rassledovaniya-1785976751.html

МИД призвал расследовать события в сирийских Багузе, Хаджине и Ракке

МИД призвал расследовать события в сирийских Багузе, Хаджине и Ракке - РИА Новости, 28.04.2022

МИД призвал расследовать события в сирийских Багузе, Хаджине и Ракке

События в сирийских Багузе, Хаджине и Ракке с участием США должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности, заявила официальный... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:20

2022-04-28T16:20

2022-04-28T16:25

в мире

сша

ракка (мухафаза)

исламское государство

нато

сирия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. События в сирийских Багузе, Хаджине и Ракке с участием США должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, три года назад 18 марта 2019 года самолеты США в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* сбросили авиабомбы на лагерь беженцев Багуз в Сирии.Также США и их союзники до событий в Багузе "ровняли с землей" населенный пункт Хаджин, в битве за Ракку в июне-октябре 2017 года, в ходе которой город был практически "стерт с лица земли", количество жертв среди мирных жителей "по самым скромным оценкам" превысило 1,6 тысячи человек, добавила Захарова."Не вызывает сомнений, что события в Багузе, Хаджине, Ракке - это только сегодняшние единичные примеры, что там творится и торилось все эти годы - это тома, тома уголовных дел в отношении высокопоставленных представителей США и других стран - Евросоюза и НАТО. Не вызывает сомнений, что эти события должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - заявила она в ходе брифинга.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220426/nebenzya-1785643576.html

сша

ракка (мухафаза)

сирия

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в мире, сша, ракка (мухафаза), исламское государство, нато, сирия