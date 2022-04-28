https://ria.ru/20220428/rakety-1786028569.html

МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"

МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022

МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"

Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:06

2022-04-28T20:06

2022-04-28T20:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

донецкая народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783502153_40:120:1240:795_1920x0_80_0_0_51f07c97f958166630c9676c04ed3edf.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У", - сказал генерал.Он сообщил, что над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой народной республики, Наугольное Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20220428/su-24-1785886307.html

харьковская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, донецкая народная республика, херсонская область