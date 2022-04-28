Рейтинг@Mail.ru
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rakety-1786028569.html
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"
Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:06
2022-04-28T20:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783502153_40:120:1240:795_1920x0_80_0_0_51f07c97f958166630c9676c04ed3edf.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У", - сказал генерал.Он сообщил, что над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой народной республики, Наугольное Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220428/su-24-1785886307.html
харьковская область
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783502153_0:0:1041:781_1920x0_80_0_0_60bb9216579d3aadb6a2d660c82c9b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, донецкая народная республика, херсонская область
20:06 28.04.2022
 
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"

Минобороны: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"

© РИА НовостиОбломки ракеты "Точка-У", упавшей в Мелитополе
Обломки ракеты Точка-У, упавшей в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости
Обломки ракеты "Точка-У", упавшей в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У", - сказал генерал.
Он сообщил, что над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой народной республики, Наугольное Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Обломок сбитого украинского самолета - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 10:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала