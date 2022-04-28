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МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"
Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:06
2022-04-28T20:06
2022-04-28T20:06
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские средства ПВО в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты "Точка-У", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У", - сказал генерал.Он сообщил, что над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой народной республики, Наугольное Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, херсонская область
МО: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"
Минобороны: силы ПВО сбили за день три украинских ракеты "Точка-У"