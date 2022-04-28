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Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
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Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона
Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона
Ракета "Точка У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:52
2022-04-28T10:45
в мире
херсон
украина
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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Ракета "Точка У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Пострадавших и жертв нет, обстановка в районе спокойная, жилые постройки не задеты.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган".Пострадавших и погибших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил ранее РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона
Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, херсон, украина
09:52 28.04.2022 (обновлено: 10:45 28.04.2022)
 
Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона

Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время ночного обстрела Херсона

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Ракета "Точка У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пострадавших и жертв нет, обстановка в районе спокойная, жилые постройки не задеты.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган".
Пострадавших и погибших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил ранее РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
08:00
"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.
Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
09:39
На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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