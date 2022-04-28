https://ria.ru/20220428/raketa-1785872933.html

Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона

Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона - РИА Новости, 28.04.2022

Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона

Ракета "Точка У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:52

2022-04-28T09:52

2022-04-28T10:45

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херсон

украина

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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Ракета "Точка У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Пострадавших и жертв нет, обстановка в районе спокойная, жилые постройки не задеты.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган".Пострадавших и погибших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил ранее РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

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херсон

украина

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Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости 2022-04-28T09:52 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, украина