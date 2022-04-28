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В небе над Белгородской областью сработала система ПВО - РИА Новости, 28.04.2022
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В небе над Белгородской областью сработала система ПВО
В небе над Белгородской областью сработала система ПВО - РИА Новости, 28.04.2022
В небе над Белгородской областью сработала система ПВО
В Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:08
2022-04-28T19:17
белгородская область
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 17:40 был слышен громкий взрыв, а после в небе появился белый дымный след.За сегодня это уже второй подобный случай — минувшей ночью на юге Белгорода также были слышны взрывы.Украинские военные постоянно открывают огонь по приграничной российской территории. Только на этой неделе они обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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белгородская область
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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В небе над Белгородской областью сработала система ПВО
В небе над Белгородской областью сработала система ПВО, был слышен взрыв, передает корреспондент РИА Новости
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353
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белгородская область, россия, происшествия
18:08 28.04.2022 (обновлено: 19:17 28.04.2022)
 
В небе над Белгородской областью сработала система ПВО

В небе над Белгородской областью сработала система ПВО, был слышен взрыв

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Около 17:40 был слышен громкий взрыв, а после в небе появился белый дымный след.
За сегодня это уже второй подобный случай — минувшей ночью на юге Белгорода также были слышны взрывы.
Украинские военные постоянно открывают огонь по приграничной российской территории. Только на этой неделе они обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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