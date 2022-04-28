https://ria.ru/20220428/pvo-1786008044.html

В небе над Белгородской областью сработала система ПВО

В небе над Белгородской областью сработала система ПВО - РИА Новости, 28.04.2022

В небе над Белгородской областью сработала система ПВО

В Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:08

2022-04-28T18:08

2022-04-28T19:17

белгородская область

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 17:40 был слышен громкий взрыв, а после в небе появился белый дымный след.За сегодня это уже второй подобный случай — минувшей ночью на юге Белгорода также были слышны взрывы.Украинские военные постоянно открывают огонь по приграничной российской территории. Только на этой неделе они обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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В небе над Белгородской областью сработала система ПВО В небе над Белгородской областью сработала система ПВО, был слышен взрыв, передает корреспондент РИА Новости 2022-04-28T18:08 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, происшествия