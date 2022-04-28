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В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Гутеррешем - РИА Новости, 28.04.2022
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В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Гутеррешем
В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Гутеррешем - РИА Новости, 28.04.2022
В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Гутеррешем
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем после встречи того с Владимиром Зеленским в Киеве,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:03
2022-04-28T23:31
оон
владимир путин
антониу гутерреш
киев
москва
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем после встречи того с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Гутерреш встретился в Москве с Путиным, они обсудили ситуацию на Украине. После этих переговоров генсек ООН отправился в Киев."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос планируется ли телефонный разговор с Гутеррешем после его встречи с Зеленским.Ранее Гутерреш отмечал, что ООН обсуждает детали эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Он также говорил, что обсудил с Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали". Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Гутеррешем. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявлял, что Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации на встрече не было.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/oon-1785837432.html
https://ria.ru/20220426/vstrecha-1785642388.html
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оон, владимир путин, антониу гутерреш, киев, москва, украина, дмитрий песков, россия, мариуполь, стефан дюжаррик, международный комитет красного креста (мккк)
23:03 28.04.2022 (обновлено: 23:31 28.04.2022)
 
В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Гутеррешем

Песков: в графике Путина нет разговора с Гутеррешем после встречи генсека ООН с Зеленским

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем после встречи того с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Гутерреш встретился в Москве с Путиным, они обсудили ситуацию на Украине. После этих переговоров генсек ООН отправился в Киев.
"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос планируется ли телефонный разговор с Гутеррешем после его встречи с Зеленским.
Ранее Гутерреш отмечал, что ООН обсуждает детали эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Он также говорил, что обсудил с Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали". Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Гутеррешем. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявлял, что Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации на встрече не было.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ООНВладимир ПутинАнтониу ГутеррешКиевМоскваУкраинаДмитрий ПесковРоссияМариупольСтефан ДюжаррикМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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