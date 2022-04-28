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Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах" - РИА Новости, 28.04.2022
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Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах"
Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах" - РИА Новости, 28.04.2022
Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах"
Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности "молниеносно ответить" тем, кто захочет вмешаться в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:27
2022-04-28T14:52
в мире
россия
украина
китай
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности "молниеносно ответить" тем, кто захочет вмешаться в ситуацию на Украине.Многие пользователи призвали власти Китая поступать так же с недоброжелателями."Путин снова поднял ядерный щит и предупредил Запад, что большой объем военной помощи на высоком уровне Украине уже пересекает красную линию России", — отметил один из читателей."Мы чувствуем то же самое, что над нашей нацией тоже издеваются! Поддерживаю Путина! Поддерживаю русский народ в борьбе против американского империализма!" — написал другой комментатор."Когда мы сможем также открыто заявить: если кто-то попытается вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе и угрожать Китаю, мы молниеносно ответим?! Я жду с нетерпением этого дня", — посетовал еще один пользователь."Америка, как раз о тебе говорят", — предположил Calyz."Вот так и нужно говорить и поступать с Западом. Только так они понимают, только так они слышат ваши слова", — отметил юзер с ником Старик Вэнь."Ловишь бандитов — начинай с главаря. Нужно бить по самому уязвимому месту. Россия открыто выставила руку, ударяя по гегемонии США", — подытожили читатели.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, россия, украина, китай, владимир путин
13:27 28.04.2022 (обновлено: 14:52 28.04.2022)
 
Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах"

Читатели "Гуаньча" восхитились словами Путина о "молниеносных ударах" при угрозе России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности "молниеносно ответить" тем, кто захочет вмешаться в ситуацию на Украине.
Многие пользователи призвали власти Китая поступать так же с недоброжелателями.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 11:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин
"Путин снова поднял ядерный щит и предупредил Запад, что большой объем военной помощи на высоком уровне Украине уже пересекает красную линию России", — отметил один из читателей.
"Мы чувствуем то же самое, что над нашей нацией тоже издеваются! Поддерживаю Путина! Поддерживаю русский народ в борьбе против американского империализма!" — написал другой комментатор.
"Когда мы сможем также открыто заявить: если кто-то попытается вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе и угрожать Китаю, мы молниеносно ответим?! Я жду с нетерпением этого дня", — посетовал еще один пользователь.
"Америка, как раз о тебе говорят", — предположил Calyz.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 13:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине
"Вот так и нужно говорить и поступать с Западом. Только так они понимают, только так они слышат ваши слова", — отметил юзер с ником Старик Вэнь.
"Ловишь бандитов — начинай с главаря. Нужно бить по самому уязвимому месту. Россия открыто выставила руку, ударяя по гегемонии США", — подытожили читатели.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 12:32
МИД заявил о вмешательстве США в дела России из-за ситуации на Украине
 
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