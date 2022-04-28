https://ria.ru/20220428/putin-1785930990.html

Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах"

Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах" - РИА Новости, 28.04.2022

Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах"

Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности "молниеносно ответить" тем, кто захочет вмешаться в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:27

2022-04-28T13:27

2022-04-28T14:52

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китай

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности "молниеносно ответить" тем, кто захочет вмешаться в ситуацию на Украине.Многие пользователи призвали власти Китая поступать так же с недоброжелателями."Путин снова поднял ядерный щит и предупредил Запад, что большой объем военной помощи на высоком уровне Украине уже пересекает красную линию России", — отметил один из читателей."Мы чувствуем то же самое, что над нашей нацией тоже издеваются! Поддерживаю Путина! Поддерживаю русский народ в борьбе против американского империализма!" — написал другой комментатор."Когда мы сможем также открыто заявить: если кто-то попытается вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе и угрожать Китаю, мы молниеносно ответим?! Я жду с нетерпением этого дня", — посетовал еще один пользователь."Америка, как раз о тебе говорят", — предположил Calyz."Вот так и нужно говорить и поступать с Западом. Только так они понимают, только так они слышат ваши слова", — отметил юзер с ником Старик Вэнь."Ловишь бандитов — начинай с главаря. Нужно бить по самому уязвимому месту. Россия открыто выставила руку, ударяя по гегемонии США", — подытожили читатели.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785899811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, россия, украина, китай, владимир путин