13:27 28.04.2022 (обновлено: 14:52 28.04.2022)
Китайцы восхитились словами Путина о "молниеносных ударах"
Читатели "Гуаньча" восхитились словами Путина о "молниеносных ударах" при угрозе России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности "молниеносно ответить" тем, кто захочет вмешаться в ситуацию на Украине.
Многие пользователи призвали власти Китая поступать так же с недоброжелателями.
"Путин снова поднял ядерный щит и предупредил Запад, что большой объем военной помощи на высоком уровне Украине уже пересекает красную линию России", — отметил один из читателей.
"Мы чувствуем то же самое, что над нашей нацией тоже издеваются! Поддерживаю Путина! Поддерживаю русский народ в борьбе против американского империализма!" — написал другой комментатор.
"Когда мы сможем также открыто заявить: если кто-то попытается вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе и угрожать Китаю, мы молниеносно ответим?! Я жду с нетерпением этого дня", — посетовал еще один пользователь.
"Америка, как раз о тебе говорят", — предположил Calyz.
"Вот так и нужно говорить и поступать с Западом. Только так они понимают, только так они слышат ваши слова", — отметил юзер с ником Старик Вэнь.
"Ловишь бандитов — начинай с главаря. Нужно бить по самому уязвимому месту. Россия открыто выставила руку, ударяя по гегемонии США", — подытожили читатели.
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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