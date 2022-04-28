https://ria.ru/20220428/putin-1785919980.html
Путин проведет три международных телефонных разговора
Путин проведет три международных телефонных разговора - РИА Новости, 28.04.2022
Путин проведет три международных телефонных разговора
Президент России Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора и встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:50
2022-04-28T12:50
2022-04-28T12:50
политика
михаил дегтярев
хабаровский край
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора и встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. У него сегодня целый ряд международных телефонных разговоров запланирован. В течение дня мы будем вас информировать. Запланировано три телефонных разговора - с 13.00 до 17.00 будем вас информировать". - сказал Песков журналистам."И (запланирован) целый ряд встреч, они не носят публичный характер. Мы приоткроем встречу с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярев сегодня в Москве, будет докладывать президенту о том, как Хабаровский край живет. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - отметил представитель Кремля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил дегтярев, хабаровский край, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет три международных телефонных разговора
Путин проведет три международных разговора и встречу с главой Хабаровского края Дегтяревым