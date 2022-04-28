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Путин проведет три международных телефонных разговора - РИА Новости, 28.04.2022
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Путин проведет три международных телефонных разговора
Путин проведет три международных телефонных разговора - РИА Новости, 28.04.2022
Путин проведет три международных телефонных разговора
Президент России Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора и встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:50
2022-04-28T12:50
политика
михаил дегтярев
хабаровский край
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора и встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. У него сегодня целый ряд международных телефонных разговоров запланирован. В течение дня мы будем вас информировать. Запланировано три телефонных разговора - с 13.00 до 17.00 будем вас информировать". - сказал Песков журналистам."И (запланирован) целый ряд встреч, они не носят публичный характер. Мы приоткроем встречу с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярев сегодня в Москве, будет докладывать президенту о том, как Хабаровский край живет. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - отметил представитель Кремля.
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политика, михаил дегтярев, хабаровский край, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:50 28.04.2022
 
Путин проведет три международных телефонных разговора

Путин проведет три международных разговора и встречу с главой Хабаровского края Дегтяревым

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора и встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Кремле. У него сегодня целый ряд международных телефонных разговоров запланирован. В течение дня мы будем вас информировать. Запланировано три телефонных разговора - с 13.00 до 17.00 будем вас информировать". - сказал Песков журналистам.
"И (запланирован) целый ряд встреч, они не носят публичный характер. Мы приоткроем встречу с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярев сегодня в Москве, будет докладывать президенту о том, как Хабаровский край живет. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - отметил представитель Кремля.
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ПолитикаМихаил ДегтяревХабаровский крайМоскваРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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