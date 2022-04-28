https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785972912.html
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана - РИА Новости, 28.04.2022
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" в мае начнет летать из Москвы в узбекские города Самарканд, Бухару и Ургенч, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:45
2022-04-28T16:45
2022-04-28T16:45
туризм
туризм
самарканд
бухара
ургенч
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_a648a026439b1b932774dfcfd93449d4.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" в мае начнет летать из Москвы в узбекские города Самарканд, Бухару и Ургенч, говорится в сообщении перевозчика.Рейсы будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.Начало полетов в Самарканд запланировано на 2 мая, в Бухару — 11 мая, в Ургенч — 13 мая.В связи с запуском прямых рейсов из Москвы отменены ранее запланированные полеты из Сочи в Самарканд — с 2 мая, в Бухару — с 10 мая и в Ургенч — с 13 мая.Российским путешественникам для въезда в Узбекистан нужны загранпаспорт и прививочный сертификат, результаты тестов не требуются. Страна признает отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".Не прошедшим иммунизацию гостям необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Альтернатива — экспресс-анализ в аэропорту по прилете.Въезжающим на срок до 60 дней виза не нужна.
https://ria.ru/20220427/tashkent-1785720420.html
https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html
самарканд
бухара
ургенч
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_8b4e95fc363e8a33d36536e5ee7a8e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, самарканд, бухара, ургенч, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм, самолеты, пассажиры, туристы, узбекистан
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана
В мае "Россия" запускает новые рейсы из Москвы в Узбекистан — в Самарканд, Бухару и Ургенч
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" в мае начнет летать из Москвы в узбекские города Самарканд, Бухару и Ургенч, говорится в сообщении перевозчика.
Рейсы будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.
Начало полетов в Самарканд запланировано на 2 мая, в Бухару — 11 мая, в Ургенч — 13 мая.
В связи с запуском прямых рейсов из Москвы отменены ранее запланированные полеты из Сочи в Самарканд — с 2 мая, в Бухару — с 10 мая и в Ургенч — с 13 мая.
Российским путешественникам для въезда в Узбекистан нужны загранпаспорт и прививочный сертификат, результаты тестов не требуются. Страна признает отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Не прошедшим иммунизацию гостям необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Альтернатива — экспресс-анализ в аэропорту по прилете.
Въезжающим на срок до 60 дней виза не нужна.