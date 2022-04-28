https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785972912.html

Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана

Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана - РИА Новости, 28.04.2022

Российская авиакомпания запускает новые рейсы в города Узбекистана

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" в мае начнет летать из Москвы в узбекские города Самарканд, Бухару и Ургенч, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:45

2022-04-28T16:45

2022-04-28T16:45

туризм

туризм

самарканд

бухара

ургенч

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" в мае начнет летать из Москвы в узбекские города Самарканд, Бухару и Ургенч, говорится в сообщении перевозчика.Рейсы будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.Начало полетов в Самарканд запланировано на 2 мая, в Бухару — 11 мая, в Ургенч — 13 мая.В связи с запуском прямых рейсов из Москвы отменены ранее запланированные полеты из Сочи в Самарканд — с 2 мая, в Бухару — с 10 мая и в Ургенч — с 13 мая.Российским путешественникам для въезда в Узбекистан нужны загранпаспорт и прививочный сертификат, результаты тестов не требуются. Страна признает отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".Не прошедшим иммунизацию гостям необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Альтернатива — экспресс-анализ в аэропорту по прилете.Въезжающим на срок до 60 дней виза не нужна.

https://ria.ru/20220427/tashkent-1785720420.html

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

самарканд

бухара

ургенч

узбекистан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, самарканд, бухара, ургенч, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), новости - туризм, самолеты, пассажиры, туристы, узбекистан