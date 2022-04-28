https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785923215.html

Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты

Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты - РИА Новости, 28.04.2022

Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты

Представитель туроператора рассказал об удобствах во время путешествия на автобусных чартерах на черноморские курорты, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:33

2022-04-28T13:33

2022-04-28T13:33

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представитель туроператора рассказал об удобствах во время путешествия на автобусных чартерах на черноморские курорты, сообщает АТОР.Предполагается, что первые группы поедут на юг 1 июня, автобусы будут курсировать дважды в неделю. Отправление — от столичной станции метро "Лесопарковая". Таким образом можно будет добраться в Лазаревское, Сочи, Лоо, Адлер, Анапу, Геленджик, Симферополь и Феодосию. Дорога займет от 22 до 25 часов.Перевозку "Интурист" планирует осуществлять на автобусах туристического класса Setra и MAN 2018 и 2019 годов выпуска. Салон просторный, есть большое багажное отделение, все чемоданы должны перевозиться только там. В таких транспортных средствах могут путешествовать от 46 до 58 пассажиров. Ручную кладь придется разместить на верхней полке — как в самолете.Два водителя будут сменять друг друга на маршруте. Кроме того, машины ежедневно будут проходить техосмотр и мойку.Санитарные и технические остановки планируются каждые четыре часа на заправочных комплексах, то есть за время поездки их будет не менее четырех.Все автобусы оборудованы туалетами и Wi-Fi. В салонах установят кулеры с водой, туристы смогут заварить чай или кофе.Спальных мест в салоне не предусмотрено, но удобно расположиться вполне возможно. Кресла отъезжают влево для расширения пространства, их спинки откидываются, а высота подставки для ног регулируется.Во время движения все пассажиры должны быть пристегнуты, подчеркивает туроператор.Места в автобусе можно будет забронировать заранее.Стоимость тура с включенным переездом, трансфером и проживанием начинается от 20 тысяч рублей на неделю на двух путешественников.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784245786.html

https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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