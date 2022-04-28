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Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты - РИА Новости, 28.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785923215.html
Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты
Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты - РИА Новости, 28.04.2022
Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты
Представитель туроператора рассказал об удобствах во время путешествия на автобусных чартерах на черноморские курорты, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:33
2022-04-28T13:33
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представитель туроператора рассказал об удобствах во время путешествия на автобусных чартерах на черноморские курорты, сообщает АТОР.Предполагается, что первые группы поедут на юг 1 июня, автобусы будут курсировать дважды в неделю. Отправление — от столичной станции метро "Лесопарковая". Таким образом можно будет добраться в Лазаревское, Сочи, Лоо, Адлер, Анапу, Геленджик, Симферополь и Феодосию. Дорога займет от 22 до 25 часов.Перевозку "Интурист" планирует осуществлять на автобусах туристического класса Setra и MAN 2018 и 2019 годов выпуска. Салон просторный, есть большое багажное отделение, все чемоданы должны перевозиться только там. В таких транспортных средствах могут путешествовать от 46 до 58 пассажиров. Ручную кладь придется разместить на верхней полке — как в самолете.Два водителя будут сменять друг друга на маршруте. Кроме того, машины ежедневно будут проходить техосмотр и мойку.Санитарные и технические остановки планируются каждые четыре часа на заправочных комплексах, то есть за время поездки их будет не менее четырех.Все автобусы оборудованы туалетами и Wi-Fi. В салонах установят кулеры с водой, туристы смогут заварить чай или кофе.Спальных мест в салоне не предусмотрено, но удобно расположиться вполне возможно. Кресла отъезжают влево для расширения пространства, их спинки откидываются, а высота подставки для ног регулируется.Во время движения все пассажиры должны быть пристегнуты, подчеркивает туроператор.Места в автобусе можно будет забронировать заранее.Стоимость тура с включенным переездом, трансфером и проживанием начинается от 20 тысяч рублей на неделю на двух путешественников.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784245786.html
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туризм, новости - туризм, сочи, адлер, анапа, туристы, симферополь, феодосия, геленджик, куда поехать
13:33 28.04.2022
 
Названы плюсы путешествия автобусным чартером на черноморские курорты

В "Интуристе" перечислили плюсы путешествий на автобусном чартере на курорты Черного моря

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представитель туроператора рассказал об удобствах во время путешествия на автобусных чартерах на черноморские курорты, сообщает АТОР.
Предполагается, что первые группы поедут на юг 1 июня, автобусы будут курсировать дважды в неделю. Отправление — от столичной станции метро "Лесопарковая". Таким образом можно будет добраться в Лазаревское, Сочи, Лоо, Адлер, Анапу, Геленджик, Симферополь и Феодосию. Дорога займет от 22 до 25 часов.
Перевозку "Интурист" планирует осуществлять на автобусах туристического класса Setra и MAN 2018 и 2019 годов выпуска. Салон просторный, есть большое багажное отделение, все чемоданы должны перевозиться только там. В таких транспортных средствах могут путешествовать от 46 до 58 пассажиров. Ручную кладь придется разместить на верхней полке — как в самолете.
Два водителя будут сменять друг друга на маршруте. Кроме того, машины ежедневно будут проходить техосмотр и мойку.
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Санитарные и технические остановки планируются каждые четыре часа на заправочных комплексах, то есть за время поездки их будет не менее четырех.
Все автобусы оборудованы туалетами и Wi-Fi. В салонах установят кулеры с водой, туристы смогут заварить чай или кофе.
Спальных мест в салоне не предусмотрено, но удобно расположиться вполне возможно. Кресла отъезжают влево для расширения пространства, их спинки откидываются, а высота подставки для ног регулируется.
Во время движения все пассажиры должны быть пристегнуты, подчеркивает туроператор.
Места в автобусе можно будет забронировать заранее.
Стоимость тура с включенным переездом, трансфером и проживанием начинается от 20 тысяч рублей на неделю на двух путешественников.
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