https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785858596.html
Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз
Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз - РИА Новости, 28.04.2022
Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз
Еврокомиссия предложила новую схему выдачи шенгенских виз, сообщается в пресс-релизе высшего органа исполнительной власти ЕС. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:25
2022-04-28T10:25
2022-04-28T10:25
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия предложила новую схему выдачи шенгенских виз, сообщается в пресс-релизе высшего органа исполнительной власти ЕС."Заявители смогут подать на визу и заплатить сборы онлайн через единую платформу ЕС вне зависимости от того, в какую страну Шенгенского пространства они собираются", — говорится в документе. Программа сама определит, консульство какого государства будет рассматривать заявку, если путешественник планирует посетить несколько из них.Платформа предоставит заявителю всю информацию по требуемым документам и укажет на необходимость записаться на процедуру сдачи биометрических данных. Тем, кто не сдал биометрию, а также владельцам новых загранпаспортов все же придется посетить консульство лично.Предложение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Создание платформы начнется в 2024 году, а ее запуск — в 2026 году.Инициаторы изменений рассчитывают, что новая система облегчит получение разрешений на въезд в ЕС для иностранных туристов и представителей бизнеса."Половина приезжающих по шенгенской визе считают сложной процедуру ее получения. Каждому третьему пришлось проделать много километров, чтобы запросить визу. Настало время предложить единую платформу ЕС с тем, чтобы граждане 102 государств, которым необходимо разрешение для непродолжительных поездок в ЕС, могли подавать свои заявки быстро и безопасно", — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, брюссель, новости - туризм, визы
Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз
Еврокомиссия с 2026 года планирует выдавать шенгенские визы туристам онлайн
БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия предложила новую схему выдачи шенгенских виз, сообщается в пресс-релизе высшего органа исполнительной власти ЕС.
"Заявители смогут подать на визу и заплатить сборы онлайн через единую платформу ЕС вне зависимости от того, в какую страну Шенгенского пространства они собираются", — говорится в документе.
Программа сама определит, консульство какого государства будет рассматривать заявку, если путешественник планирует посетить несколько из них.
Платформа предоставит заявителю всю информацию по требуемым документам и укажет на необходимость записаться на процедуру сдачи биометрических данных.
Тем, кто не сдал биометрию, а также владельцам новых загранпаспортов все же придется посетить консульство лично.
Предложение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Создание платформы начнется в 2024 году, а ее запуск — в 2026 году.
Инициаторы изменений рассчитывают, что новая система облегчит получение разрешений на въезд в ЕС для иностранных туристов и представителей бизнеса.
"Половина приезжающих по шенгенской визе считают сложной процедуру ее получения. Каждому третьему пришлось проделать много километров, чтобы запросить визу. Настало время предложить единую платформу ЕС с тем, чтобы граждане 102 государств, которым необходимо разрешение для непродолжительных поездок в ЕС, могли подавать свои заявки быстро и безопасно", — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.