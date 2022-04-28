https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785858596.html

Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз

Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз - РИА Новости, 28.04.2022

Еврокомиссия планирует изменить процедуру выдачи шенгенских виз

Еврокомиссия предложила новую схему выдачи шенгенских виз, сообщается в пресс-релизе высшего органа исполнительной власти ЕС. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:25

2022-04-28T10:25

2022-04-28T10:25

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия предложила новую схему выдачи шенгенских виз, сообщается в пресс-релизе высшего органа исполнительной власти ЕС."Заявители смогут подать на визу и заплатить сборы онлайн через единую платформу ЕС вне зависимости от того, в какую страну Шенгенского пространства они собираются", — говорится в документе. Программа сама определит, консульство какого государства будет рассматривать заявку, если путешественник планирует посетить несколько из них.Платформа предоставит заявителю всю информацию по требуемым документам и укажет на необходимость записаться на процедуру сдачи биометрических данных. Тем, кто не сдал биометрию, а также владельцам новых загранпаспортов все же придется посетить консульство лично.Предложение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Создание платформы начнется в 2024 году, а ее запуск — в 2026 году.Инициаторы изменений рассчитывают, что новая система облегчит получение разрешений на въезд в ЕС для иностранных туристов и представителей бизнеса."Половина приезжающих по шенгенской визе считают сложной процедуру ее получения. Каждому третьему пришлось проделать много километров, чтобы запросить визу. Настало время предложить единую платформу ЕС с тем, чтобы граждане 102 государств, которым необходимо разрешение для непродолжительных поездок в ЕС, могли подавать свои заявки быстро и безопасно", — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, брюссель, новости - туризм, визы