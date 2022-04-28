20:35 28.04.2022 (обновлено: 21:22 28.04.2022)
Парад Победы в ДНР пройдет после освобождения республики, заявил Пушилин
Пушилин: парад Победы в ДНР пройдет после освобождения всей территории республики
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военного парада 9 мая в Донецке не будет по соображениям безопасности, по его словам, он состоится после освобождения всей территории республики.
"Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР", — заявил он.
Пушилин также отметил, что перенос парада связан прежде всего с интересами безопасности граждан.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.