https://ria.ru/20220428/pushilin-1786030784.html

Парад Победы в ДНР пройдет после освобождения республики, заявил Пушилин

Парад Победы в ДНР пройдет после освобождения республики, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.04.2022

Парад Победы в ДНР пройдет после освобождения республики, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военного парада 9 мая в Донецке не будет по соображениям безопасности, по его словам, он состоится РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:35

2022-04-28T20:35

2022-04-28T21:22

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военного парада 9 мая в Донецке не будет по соображениям безопасности, по его словам, он состоится после освобождения всей территории республики.Пушилин также отметил, что перенос парада связан прежде всего с интересами безопасности граждан.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/dnr-1785477533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), россия, украина, днр, денис пушилин, донбасс