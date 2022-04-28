https://ria.ru/20220428/prizyvy-1785893303.html

В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков

В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков - РИА Новости, 28.04.2022

В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков

Житель Феодосии задержан за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:20

2022-04-28T11:20

2022-04-28T11:20

происшествия

россия

феодосия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Житель Феодосии задержан за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму."Установлено, что житель Феодосии 1981 г.р. разместил в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийству) в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Операция по задержанию проведена сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю совместно с ЦПЭ МВД Крыма.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

россия

феодосия

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, феодосия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)