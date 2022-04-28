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В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков - РИА Новости, 28.04.2022
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В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков
В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков - РИА Новости, 28.04.2022
В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков
Житель Феодосии задержан за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:20
происшествия
россия
феодосия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Житель Феодосии задержан за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму."Установлено, что житель Феодосии 1981 г.р. разместил в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийству) в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Операция по задержанию проведена сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю совместно с ЦПЭ МВД Крыма.
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россия
феодосия
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происшествия, россия, феодосия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:20 28.04.2022
 
В Феодосии задержали мужчину, призывавшего в соцсетях убивать силовиков

Жителя Феодосии задержали за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Житель Феодосии задержан за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму.
"Установлено, что житель Феодосии 1981 г.р. разместил в социальной сети "ВКонтакте" материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийству) в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Операция по задержанию проведена сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю совместно с ЦПЭ МВД Крыма.
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ПроисшествияРоссияФеодосияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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