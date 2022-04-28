https://ria.ru/20220428/primer-1786031441.html

Журналист из США рассказал о двуличии Запада на примере отношений с Россией

Журналист из США рассказал о двуличии Запада на примере отношений с Россией - РИА Новости, 28.04.2022

Журналист из США рассказал о двуличии Запада на примере отношений с Россией

Американский журналист Небойша Малич в статье для китайской газеты Global Times рассказал о двойных стандартах Запада в отношении других государств. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:43

2022-04-28T20:43

2022-04-28T21:55

политика

сша

соломоновы острова

нато

китай

украина

австралия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский журналист Небойша Малич в статье для китайской газеты Global Times рассказал о двойных стандартах Запада в отношении других государств.Он напомнил, что в случае с Украиной США и их союзники отстаивали право суверенных стран вступать в любые военные объединения. При этом их соседи, по мнению Вашингтона, не должны возражать против такого решения."Очень скоро выяснилось, что это был не принцип, а просто нечто, что они придумали с целью приспособиться к обстоятельствам, сложившимся в тот момент", — пишет автор.Те же политики, которые настаивали на членстве Украины в НАТО и уверяли, что это никак не угрожает России, теперь "истерично реагируют" на стремление Соломоновых островов заключить пакт с Китаем, заметил Малич.Канберра и Вашингтон не только угрожают островному государству последствиями, но и рассматривают военное присутствие Пекина в 1800 километрах от Австралии как угрозу собственной безопасности. Влиятельный западный эксперт Дэвид Ллевеллин Смит и вовсе призвал начать бомбардировки Соломоновых островов в ответ на действия Китая, говорится в статье.На прошлой неделе китайский МИД заявил, что Китай и Соломоновы острова подписали межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Глава ведомства Ван Вэньбинь назвал его главной целью содействие долгосрочной стабильности на островах. При этом сообщалось, что Китай намерен построить на Соломоновых островах военную базу. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что это станет красной линией для Канберры и Вашингтона.В Пекине опровергли утверждения о намерении возвести базу, подчеркнув, что австралийские чиновники и СМИ намеренно искажают факты, создавая напряженность и раскручивая теорию "китайской угрозы".

https://ria.ru/20220428/kholod-1786007594.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

сша

соломоновы острова

китай

украина

австралия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, соломоновы острова, нато, китай, украина, австралия, владимир путин, вооруженные силы украины