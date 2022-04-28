https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785969544.html

В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации

В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации - РИА Новости, 28.04.2022

В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев считает, что Россия окажет помощь Приднестровью в случае провокации в регионе. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:53

2022-04-28T15:53

2022-04-28T15:53

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев считает, что Россия окажет помощь Приднестровью в случае провокации в регионе."Русские друг друга не бросают. Русские друг друга не забывают, и мы всегда придем на помощь", - сказал он РИА Новости. По словам Киселева, "Приднестровье, прежде всего, это русские люди, 100% русские люди, и там стоят русские подразделения". Он оценил нынешние события в Приднестровье как "большую провокацию". "Провокация западных спецслужб, которые пытаются таким образом сделать второй фронт", - сказал помощник главы МВД ЛНР.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. В среду МВД ПМР сообщило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады с боеприпасами, были произведены выстрелы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, луганская народная республика, мвд лнр, россия