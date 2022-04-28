В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Россия поможет Приднестровью в случае провокации
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев считает, что Россия окажет помощь Приднестровью в случае провокации в регионе.
"Русские друг друга не бросают. Русские друг друга не забывают, и мы всегда придем на помощь", - сказал он РИА Новости. По словам Киселева, "Приднестровье, прежде всего, это русские люди, 100% русские люди, и там стоят русские подразделения".
27 апреля, 08:00Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
Он оценил нынешние события в Приднестровье как "большую провокацию". "Провокация западных спецслужб, которые пытаются таким образом сделать второй фронт", - сказал помощник главы МВД ЛНР.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. В среду МВД ПМР сообщило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады с боеприпасами, были произведены выстрелы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
26 апреля, 17:03Запад готов к уничтожению Молдавии