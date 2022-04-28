Рейтинг@Mail.ru
В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785969544.html
В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации
В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации - РИА Новости, 28.04.2022
В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев считает, что Россия окажет помощь Приднестровью в случае провокации в регионе. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:53
2022-04-28T15:53
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
луганская народная республика
мвд лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев считает, что Россия окажет помощь Приднестровью в случае провокации в регионе."Русские друг друга не бросают. Русские друг друга не забывают, и мы всегда придем на помощь", - сказал он РИА Новости. По словам Киселева, "Приднестровье, прежде всего, это русские люди, 100% русские люди, и там стоят русские подразделения". Он оценил нынешние события в Приднестровье как "большую провокацию". "Провокация западных спецслужб, которые пытаются таким образом сделать второй фронт", - сказал помощник главы МВД ЛНР.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. В среду МВД ПМР сообщило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады с боеприпасами, были произведены выстрелы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1920x0_80_0_0_1ea76af1c4fc568f26c361ed32d4df42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, луганская народная республика, мвд лнр, россия
15:53 28.04.2022
 
В Луганске считают, что Россия поможет Приднестровью в случае провокации

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Россия поможет Приднестровью в случае провокации

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев считает, что Россия окажет помощь Приднестровью в случае провокации в регионе.
"Русские друг друга не бросают. Русские друг друга не забывают, и мы всегда придем на помощь", - сказал он РИА Новости. По словам Киселева, "Приднестровье, прежде всего, это русские люди, 100% русские люди, и там стоят русские подразделения".
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 08:00
Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
Он оценил нынешние события в Приднестровье как "большую провокацию". "Провокация западных спецслужб, которые пытаются таким образом сделать второй фронт", - сказал помощник главы МВД ЛНР.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. В среду МВД ПМР сообщило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады с боеприпасами, были произведены выстрелы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМВД ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала