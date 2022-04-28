https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785903577.html

В МИД назвали инциденты в Приднестровье террористическими актами

В МИД назвали инциденты в Приднестровье террористическими актами - РИА Новости, 28.04.2022

В МИД назвали инциденты в Приднестровье террористическими актами

РФ встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье, расценивает инциденты там как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:55

2022-04-28T11:55

2022-04-28T12:11

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье, расценивает инциденты там как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами социальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия, как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе и ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося", - сказала Захарова на брифинге."Мы решительно осуждаем попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине. То и дело оттуда звучат сенсационные заявления о подготовке российских миротворцев, тираспольского аэродрома, приднестровских призывников к неким наступательным действиям. Мы это все фиксируем. Но все эти заявления не ставят под сомнение тот факт, что обстановка на Левобережье Днестра, в том числе в зоне безопасности, надежно контролируется совместными миротворческими силами", - добавила она.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

россия

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, приднестровская молдавская республика