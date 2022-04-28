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В МИД Приднестровья оценили перспективы урегулирования конфликта - РИА Новости, 28.04.2022
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В МИД Приднестровья оценили перспективы урегулирования конфликта
В МИД Приднестровья оценили перспективы урегулирования конфликта - РИА Новости, 28.04.2022
В МИД Приднестровья оценили перспективы урегулирования конфликта
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил РИА Новости, что встреча президента Молдавии Майи Санду и главы ПМР Вадима РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:18
2022-04-28T10:18
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил РИА Новости, что встреча президента Молдавии Майи Санду и главы ПМР Вадима Красносельского, подписание ими договора о мире между Молдавией и Приднестровьем поставит точку в урегулировании приднестровской проблемы."Речь идет о возможности подписания всеобъемлющего договора о мире и добрососедстве между двумя независимыми государствами – Молдовой и Приднестровьем, что призвано поставить точку в урегулировании затянувшегося конфликта. Если хотите, это приглашение молдавских политиков к отказу от иллюзий и переходу к реалистичному подходу, учитывающему объективную реальность", - отметил Игнатьев.Он напомнил, что Приднестровье открыто к рациональному диалогу с молдавской стороной. Руководство республики неоднократно выступало с инициативой о проведении встречи на высшем уровне для решения актуальных проблем во взаимоотношениях Приднестровья и Молдавии. Целый ряд официальных письменных инициатив президента ПМР был проигнорирован руководителем Молдавии, что говорит о неготовности Кишинева к прямому предметному диалогу.Глава МИД ПМР считает, что в настоящее время проблемных вопросов, многие из которых имеют крайне острый гуманитарный характер, стало еще больше. Прежде всего это касается тяжелой ситуации с импортом продуктов питания, медикаментов и товаров в Приднестровье, спровоцированной усилением экономического давления на ПМР со стороны Молдовы. Есть и серьезные риски в сфере безопасности."Считаю, что поводов для диалога предостаточно, в том числе на уровне глав государств. Приднестровская сторона к такой коммуникации всегда готова, как для решения всего комплекса текущих проблем, так и для обсуждения параметров урегулирования молдо-приднестровского конфликта и мирного цивилизованного сосуществования на Днестре двух суверенных государств. Однако аналогичной готовности с молдавской стороны в настоящий момент мы не наблюдаем", - подчеркнул Игнатьев.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785866152.html
https://ria.ru/20220428/mobilizatsiya-1785865369.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, приднестровская молдавская республика
10:18 28.04.2022
 
В МИД Приднестровья оценили перспективы урегулирования конфликта

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: подписание договора поставит точку в урегулировании

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил РИА Новости, что встреча президента Молдавии Майи Санду и главы ПМР Вадима Красносельского, подписание ими договора о мире между Молдавией и Приднестровьем поставит точку в урегулировании приднестровской проблемы.
"Речь идет о возможности подписания всеобъемлющего договора о мире и добрососедстве между двумя независимыми государствами – Молдовой и Приднестровьем, что призвано поставить точку в урегулировании затянувшегося конфликта. Если хотите, это приглашение молдавских политиков к отказу от иллюзий и переходу к реалистичному подходу, учитывающему объективную реальность", - отметил Игнатьев.
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Он напомнил, что Приднестровье открыто к рациональному диалогу с молдавской стороной. Руководство республики неоднократно выступало с инициативой о проведении встречи на высшем уровне для решения актуальных проблем во взаимоотношениях Приднестровья и Молдавии. Целый ряд официальных письменных инициатив президента ПМР был проигнорирован руководителем Молдавии, что говорит о неготовности Кишинева к прямому предметному диалогу.
Глава МИД ПМР считает, что в настоящее время проблемных вопросов, многие из которых имеют крайне острый гуманитарный характер, стало еще больше. Прежде всего это касается тяжелой ситуации с импортом продуктов питания, медикаментов и товаров в Приднестровье, спровоцированной усилением экономического давления на ПМР со стороны Молдовы. Есть и серьезные риски в сфере безопасности.
"Считаю, что поводов для диалога предостаточно, в том числе на уровне глав государств. Приднестровская сторона к такой коммуникации всегда готова, как для решения всего комплекса текущих проблем, так и для обсуждения параметров урегулирования молдо-приднестровского конфликта и мирного цивилизованного сосуществования на Днестре двух суверенных государств. Однако аналогичной готовности с молдавской стороны в настоящий момент мы не наблюдаем", - подчеркнул Игнатьев.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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