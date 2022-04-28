Рейтинг@Mail.ru
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785869563.html
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР
Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:30
2022-04-28T09:30
в мире
молдавия
украина
тирасполь
центральное разведывательное управление (цру)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785494863_177:424:1023:900_1920x0_80_0_0_c7a587fd32c2ad5806ff72d4dd35636e.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Я думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы, чтобы Молдова вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье", - сказал Киселев.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785866152.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html
молдавия
украина
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785494863_178:424:813:900_1920x0_80_0_0_fb899f0b2e7c7c9898e214862e0c3eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, тирасполь, центральное разведывательное управление (цру), следственный комитет россии (ск рф)
09:30 28.04.2022
 
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР

Западные разведки готовят провокации для ликвидации Приднестровья, заявили в ЛНР

© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Я думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы, чтобы Молдова вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье", - сказал Киселев.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
09:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье, заявили в ЛНР
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 18:43
В Приднестровье взяли под охрану все объекты государственной важности
 
В миреМолдавияУкраинаТираспольЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала