https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785869563.html
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР
Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:30
2022-04-28T09:30
2022-04-28T09:30
в мире
молдавия
украина
тирасполь
центральное разведывательное управление (цру)
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Я думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы, чтобы Молдова вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье", - сказал Киселев.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785866152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, тирасполь, центральное разведывательное управление (цру), следственный комитет россии (ск рф)
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР
Западные разведки готовят провокации для ликвидации Приднестровья, заявили в ЛНР