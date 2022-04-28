https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785869563.html

Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР

Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022

Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР

Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:30

2022-04-28T09:30

2022-04-28T09:30

в мире

молдавия

украина

тирасполь

центральное разведывательное управление (цру)

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Я думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы, чтобы Молдова вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье", - сказал Киселев.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785866152.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html

молдавия

украина

тирасполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, тирасполь, центральное разведывательное управление (цру), следственный комитет россии (ск рф)