https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785866152.html

Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье, заявили в ЛНР

Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022

Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье, заявили в ЛНР

Украина хочет захватить боеприпасы, находящиеся на складах в Приднестровье, так как Запад не всегда поставляет нужные вооружения, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:06

2022-04-28T09:06

2022-04-28T09:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

тирасполь

европа

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украина хочет захватить боеприпасы, находящиеся на складах в Приднестровье, так как Запад не всегда поставляет нужные вооружения, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Мы знаем, что в Приднестровье находится огромное количество боеприпасов, которые были складированы с точки зрения дальнейшего утилизирования. И сегодня Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена, и Европа то, что поставляет, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов", - сказал Киселев.По его словам, запасы которые находятся в Приднестровье, должны быть уничтожены в любом случае.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

https://ria.ru/20220428/mobilizatsiya-1785865369.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785815827.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, тирасполь, европа, следственный комитет россии (ск рф)