09:06 28.04.2022 (обновлено: 09:21 28.04.2022)
Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье, заявили в ЛНР
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украина хочет захватить боеприпасы, находящиеся на складах в Приднестровье, так как Запад не всегда поставляет нужные вооружения, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Мы знаем, что в Приднестровье находится огромное количество боеприпасов, которые были складированы с точки зрения дальнейшего утилизирования. И сегодня Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена, и Европа то, что поставляет, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов", - сказал Киселев.
По его словам, запасы которые находятся в Приднестровье, должны быть уничтожены в любом случае.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.