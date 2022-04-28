https://ria.ru/20220428/premiya-1785885904.html

Три жителя Удмуртии победили в национальной премии "Бизнес-Успех"

Три жителя Удмуртии победили в национальной премии "Бизнес-Успех" - РИА Новости, 28.04.2022

Три жителя Удмуртии победили в национальной премии "Бизнес-Успех"

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о трех жителях региона, которые со своими уникальными идеями победили в национальной предпринимательской премии... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:54

2022-04-28T10:54

2022-04-28T10:54

удмуртская республика

общество

москва

ижевск

уфа

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 28 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о трех жителях региона, которые со своими уникальными идеями победили в национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех".Финал премии прошел в Москве, победителей выбирали в 15 номинациях. От Удмуртии участвовали более 100 предпринимателей, в финал вышли 10 человек, а трое получили премии, информируют власти региона."Три участника от Удмуртии стали победителями XI федерального этапа премии. Поздравляю Наталью Енгалычеву. Благодаря ее проекту "Бухта Барахта" малыши учатся плавать с двух месяцев, а дети с особенностями развития – проходят гидрореабилитацию. Сегодня в Ижевске уже 4 таких центра, по франшизе еще два центра открылись в Уфе, один — в Щелково, скоро "Бухта Барахта" будет принимать и московских ребят", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, еще один житель республики Сергей Шумков победил в номинации "Лучший созидательный проект" со своим агротуристическим комплексом "Зеленая звезда" в Каракулинском районе. Гости туркомплекса могут посетить ближайшие этнические поселения и окунуться в культуру народов Прикамья, увидеть их быт, национальные обычаи, национальную кухню."Спецприз от оргкомитета премии "Бизнес-Успех" получил 16-летний Илья Максимов, который представил портал для безопасной дезинфекции "CleansingMist". Илья предполагает, что во время массовых мероприятий возможно организовать быструю дезинфекцию одежды, личных вещей и открытых участков тела для снижения вирусной нагрузки на ограниченных территориях. Техническое предложение заключается в создании специальной рамы, через которую будет производиться распыление раствора анолита", - рассказал глава Удмуртии.Он отметил, что премия дает шанс рассказать об успехах предпринимателей на всю страну. "Поэтому особенно рад видеть в списке победителей сразу трех участников из Удмуртии. При этом каждый проект — из самых разных сфер: это агротуризм, центры раннего плавания и даже школьный проект по дезинфекции помещений. Это показывает, что наша республика, действительно, самый предпринимательский регион. Горжусь нашими предпринимателями и желаю только роста", — заявил Бречалов.

https://ria.ru/20220426/udmurtiya-1785606492.html

https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html

москва

ижевск

уфа

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, ижевск, уфа, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов