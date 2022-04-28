Рейтинг@Mail.ru
Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/pozhar-1786044841.html
Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели
Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели - РИА Новости, 28.04.2022
Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели
Разбор завалов в оборонном НИИ в Твери, где произошел пожар, займет менее недели, после окончания работ и проведения следственных действий регион будет... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:51
2022-04-28T22:51
происшествия
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в оборонном нии в твери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784751342_0:169:3341:2048_1920x0_80_0_0_294932196f3a41d8fe2dbe1c129c4e55.jpg
РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Разбор завалов в оборонном НИИ в Твери, где произошел пожар, займет менее недели, после окончания работ и проведения следственных действий регион будет обсуждать с Министерством обороны РФ дальнейшую судьбу здания, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."После окончания следственных мероприятий, после окончания разборки завалов в здании, это буквально еще... менее недели, по информации от МЧС, то мы уже тогда с Минобороны будем обсуждать вопрос.., какова будет дальнейшая судьба (здания - ред.)", - сказал Руденя.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.
https://ria.ru/20220428/bezopasnost-1785984818.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784751342_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_6543d869f34a83568a720e873f221a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в оборонном нии в твери
22:51 28.04.2022
 
Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели

Губернатор региона: разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкТушении пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Тушении пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
Тушении пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Разбор завалов в оборонном НИИ в Твери, где произошел пожар, займет менее недели, после окончания работ и проведения следственных действий регион будет обсуждать с Министерством обороны РФ дальнейшую судьбу здания, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"После окончания следственных мероприятий, после окончания разборки завалов в здании, это буквально еще... менее недели, по информации от МЧС, то мы уже тогда с Минобороны будем обсуждать вопрос.., какова будет дальнейшая судьба (здания - ред.)", - сказал Руденя.
Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.
Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 16:46
Тверской губернатор поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ
 
ПроисшествияТверьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала