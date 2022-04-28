https://ria.ru/20220428/pozhar-1786044841.html

Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели

Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели - РИА Новости, 28.04.2022

Разбор завалов в сгоревшем здании тверского НИИ займет менее недели

Разбор завалов в оборонном НИИ в Твери, где произошел пожар, займет менее недели, после окончания работ и проведения следственных действий регион будет... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:51

2022-04-28T22:51

2022-04-28T22:51

происшествия

тверь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в оборонном нии в твери

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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Разбор завалов в оборонном НИИ в Твери, где произошел пожар, займет менее недели, после окончания работ и проведения следственных действий регион будет обсуждать с Министерством обороны РФ дальнейшую судьбу здания, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя."После окончания следственных мероприятий, после окончания разборки завалов в здании, это буквально еще... менее недели, по информации от МЧС, то мы уже тогда с Минобороны будем обсуждать вопрос.., какова будет дальнейшая судьба (здания - ред.)", - сказал Руденя.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.

https://ria.ru/20220428/bezopasnost-1785984818.html

тверь

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происшествия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в оборонном нии в твери