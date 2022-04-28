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На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества - РИА Новости, 28.04.2022
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На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества
На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества - РИА Новости, 28.04.2022
На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества
Взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, извлечены с территории промышленного парка "Азерсун" в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:11
2022-04-28T22:11
в мире
сумгаит
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, извлечены с территории промышленного парка "Азерсун" в азербайджанском городе Сумгаит, где продолжается сильный пожар, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.Ранее пресс-служба холдинга "Азерсун" заявила, что пожар в промышленном парке "Азерсун" распространился по окрестностям. МЧС страны сообщает, что к тушению пожара привлечены два вертолета авиационной группы, а также пожарный поезд. Несмотря на усилия, пожар не удается потушить."Сотрудники полиции и МЧС извлекли из складов взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место", - говорится в сообщении."Азерсун" - крупнейший производитель и экспортер продуктов питания в Азербайджане, а также занимается торговлей бумагой и упаковкой.Город Сумгаит является вторым по величине городом Азербайджана и промышленным центром страны.
сумгаит
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Пожар на маслобойном заводе в промпарке "Азерсун" в Азербайджане
Сильный пожар в промышленном парке "Азерсун" в посёлке Гаджи Зейналабдин в азербайджанском городе Сумгаит (35 км от Баку), к тушению привлечены вертолеты, передает корреспондент РИА Новости. С огнем не удается справиться уже четвертый час. На место прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает @AzeSputnik.
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в мире, сумгаит, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, видео
На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества
БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, извлечены с территории промышленного парка "Азерсун" в азербайджанском городе Сумгаит, где продолжается сильный пожар, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.
2022-04-28T22:11
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22:11 28.04.2022
 
На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества

МВД Азербайджана: опасные вещества извлечены с территории промпарка, где вспыхнул пожар

© Sputnik Azərbaycan / Murad OrujovПожарные в Азербайджане
Пожарные в Азербайджане
© Sputnik Azərbaycan / Murad Orujov
Пожарные в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, извлечены с территории промышленного парка "Азерсун" в азербайджанском городе Сумгаит, где продолжается сильный пожар, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.
Ранее пресс-служба холдинга "Азерсун" заявила, что пожар в промышленном парке "Азерсун" распространился по окрестностям. МЧС страны сообщает, что к тушению пожара привлечены два вертолета авиационной группы, а также пожарный поезд. Несмотря на усилия, пожар не удается потушить.
"Сотрудники полиции и МЧС извлекли из складов взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место", - говорится в сообщении.
"Азерсун" - крупнейший производитель и экспортер продуктов питания в Азербайджане, а также занимается торговлей бумагой и упаковкой.
Город Сумгаит является вторым по величине городом Азербайджана и промышленным центром страны.
 
В миреСумгаитМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Азербайджан
 
 
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