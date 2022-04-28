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На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества

На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества - РИА Новости, 28.04.2022

На месте пожара в Азербайджане нашли взрывчатые и токсичные вещества

Взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, извлечены с территории промышленного парка "Азерсун" в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:11

2022-04-28T22:11

2022-04-28T22:11

в мире

сумгаит

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азербайджан

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БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, извлечены с территории промышленного парка "Азерсун" в азербайджанском городе Сумгаит, где продолжается сильный пожар, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.Ранее пресс-служба холдинга "Азерсун" заявила, что пожар в промышленном парке "Азерсун" распространился по окрестностям. МЧС страны сообщает, что к тушению пожара привлечены два вертолета авиационной группы, а также пожарный поезд. Несмотря на усилия, пожар не удается потушить."Сотрудники полиции и МЧС извлекли из складов взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место", - говорится в сообщении."Азерсун" - крупнейший производитель и экспортер продуктов питания в Азербайджане, а также занимается торговлей бумагой и упаковкой.Город Сумгаит является вторым по величине городом Азербайджана и промышленным центром страны.

сумгаит

азербайджан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на маслобойном заводе в промпарке "Азерсун" в Азербайджане Сильный пожар в промышленном парке "Азерсун" в посёлке Гаджи Зейналабдин в азербайджанском городе Сумгаит (35 км от Баку), к тушению привлечены вертолеты, передает корреспондент РИА Новости. С огнем не удается справиться уже четвертый час. На место прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает @AzeSputnik. 2022-04-28T22:11 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумгаит, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, видео