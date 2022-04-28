https://ria.ru/20220428/pozhar-1785980609.html

В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ

В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ - РИА Новости, 28.04.2022

В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ

Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:29

2022-04-28T16:29

2022-04-28T16:40

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курган

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В целях безопасности из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, превышающие 15 метров в секундуК тушению пожара привлечены более ста человек и 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно на место ЧП направлен пожарный поезд из Шадринска.

https://ria.ru/20220428/pozhar-1785956458.html

курган

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган