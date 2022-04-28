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В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ - РИА Новости, 28.04.2022
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В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ - РИА Новости, 28.04.2022
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ
Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:29
2022-04-28T16:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В целях безопасности из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, превышающие 15 метров в секундуК тушению пожара привлечены более ста человек и 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно на место ЧП направлен пожарный поезд из Шадринска.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
16:29 28.04.2022 (обновлено: 16:40 28.04.2022)
 
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ

В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ "Малиновка"

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиТушение пожара в СНТ "Малиновка" Курганской области
Тушение пожара в СНТ Малиновка Курганской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В целях безопасности из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, превышающие 15 метров в секунду
К тушению пожара привлечены более ста человек и 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно на место ЧП направлен пожарный поезд из Шадринска.
Пожар в торговом центре Гагаринский в Ишиме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курган
 
 
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