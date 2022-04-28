https://ria.ru/20220428/pozhar-1785980609.html
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ - РИА Новости, 28.04.2022
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ
Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:29
2022-04-28T16:29
2022-04-28T16:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785982567_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_c28c3416f13158fe69c27756b04152d9.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из садового товарищества "Малиновка" в Кургане и прилегающих к нему территорий из-за крупного пожара на площади пять тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В целях безопасности из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, борьбу с огнем осложняют порывы ветра, превышающие 15 метров в секундуК тушению пожара привлечены более ста человек и 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно на место ЧП направлен пожарный поезд из Шадринска.
https://ria.ru/20220428/pozhar-1785956458.html
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785982567_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7dce4eb17f805b9181e1fe810e3f4817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
16:29 28.04.2022 (обновлено: 16:40 28.04.2022)
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за пожара в СНТ "Малиновка"