https://ria.ru/20220428/popasnaya-1785881192.html

Россия и ЛНР совместно продолжают бои за Попасную

Россия и ЛНР совместно продолжают бои за Попасную - РИА Новости, 28.04.2022

Россия и ЛНР совместно продолжают бои за Попасную

Союзные силы ЛНР и России продолжают бои с украинскими войсками за город Попасная, сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции республики. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:38

2022-04-28T10:38

2022-04-28T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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попасная

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 28 апр - РИА Новости. Союзные силы ЛНР и России продолжают бои с украинскими войсками за город Попасная, сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции республики.Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева."В городе Попасная продолжаются бои. Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с ВС РФ теснят врага, метр за метром и с боем освобождая улицу за улицей. Стрельба не утихает ни на минуту. Пехота вскрывает огневые точки противника, а тяжелая техника и вооружение оперативно их уничтожают", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник устраивает укрепленные пункты в жилых домах и на приусадебных участках, что замедляет продвижение союзных сил. "Весь частный сектор здесь усилиями ВСУ - один сплошной укрепрайон. Позиции, окопы в частном секторе, в жилых домах - вот что оставила здесь украинская армия", - уточнил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220420/popasnaya-1784407481.html

луганская народная республика

попасная

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, попасная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр