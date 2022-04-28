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Медведев предложил решить задачку о новых траншах США для Украины

Медведев предложил решить задачку о новых траншах США для Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Медведев предложил решить задачку о новых траншах США для Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил решить задачу о новых траншах для Украины после заявлений президента Джо Байдена. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:11

2022-04-28T23:11

2022-04-28T23:12

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил решить задачу о новых траншах для Украины после заявлений президента Джо Байдена.По его словам, условие задачи такое: "Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины (20 – на войну, остальное – на экономику и гуманитарную помощь)"."Вопрос: 1. Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько - украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена? 2. Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.В четверг Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на нужды Украины в размере 33 миллиардов долларов. Средства планируется направить на военную, экономическую и гуманитарную помощь.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1786020281.html

украина

донбасс

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украина, донбасс, нато, дмитрий медведев, сша, владимир зеленский