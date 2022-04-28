Рейтинг@Mail.ru
Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/pomosch-1786012474.html
Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине
Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине
Президент США Джо Байден направил запрос в американский конгресс на выделение дополнительных средств для поддержки Украины. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:27
2022-04-28T19:14
в мире
джо байден
сша
украина
донбасс
конгресс сша
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_0:0:2532:1424_1920x0_80_0_0_0134f65161aee285e2dcbb626a33432a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил запрос в американский конгресс на выделение дополнительных средств для поддержки Украины."Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", - сообщил Байден в ходе своего выступления в Белом Доме.Ранее журналисты пула Белого дома информировали, что Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины. Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/ssha-1786004850.html
https://ria.ru/20220428/voennye-1786011246.html
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_142:0:2390:1686_1920x0_80_0_0_0f90c8d7818e91373c3c2244191b595e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, украина, донбасс, конгресс сша, нато, ситуация в днр и лнр
18:27 28.04.2022 (обновлено: 19:14 28.04.2022)
 
Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине

Президент США Байден подписал запрос к конгрессу на оказание новой помощи Украине

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил запрос в американский конгресс на выделение дополнительных средств для поддержки Украины.
"Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", - сообщил Байден в ходе своего выступления в Белом Доме.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен
Ранее журналисты пула Белого дома информировали, что Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины. Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 18:21
США по-прежнему не намерены отправлять военных на Украину, заявил Байден
 
В миреДжо БайденСШАУкраинаДонбассКонгресс СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала