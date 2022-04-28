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Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине

Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине - РИА Новости, 28.04.2022

Байден подписал запрос на оказание новой помощи Украине

Президент США Джо Байден направил запрос в американский конгресс на выделение дополнительных средств для поддержки Украины. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:27

2022-04-28T18:27

2022-04-28T19:14

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил запрос в американский конгресс на выделение дополнительных средств для поддержки Украины."Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", - сообщил Байден в ходе своего выступления в Белом Доме.Ранее журналисты пула Белого дома информировали, что Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины. Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда - на экономическую и 3 миллиарда - на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/ssha-1786004850.html

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