Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины
Власти Польши отрицают, что планируют установить контроль над западными регионами Украины
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Власти Польши, объявившие в четверг о планах масштабных военных учений в мае, отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными регионами Украины.
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил в четверг, что США и Польша, по поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter "ложными" заявления о подготовке аннексии западной Украины. Он утверждает, что целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.
Буквально через два часа после заявления Нарышкина в четверг польские власти заявили о крупных учениях и масштабной переброске военной техники на севере и востоке страны. Как говорится в сообщении на сайте Войска польского, с 1 мая до конца месяца военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.
Как утверждается в сообщении, учения пройдут в соответствии с программой подготовки вооруженных сил Польши. При этом власти попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах военных самолетов.
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