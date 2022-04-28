https://ria.ru/20220428/polsha-1786028021.html

Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины

Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины

Власти Польши, объявившие в четверг о планах масштабных военных учений в мае, отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:02

2022-04-28T20:02

2022-04-28T20:02

в мире

сергей нарышкин

станислав жарин

польша

украина

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Власти Польши, объявившие в четверг о планах масштабных военных учений в мае, отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными регионами Украины.Директор СВР Сергей Нарышкин заявил в четверг, что США и Польша, по поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter "ложными" заявления о подготовке аннексии западной Украины. Он утверждает, что целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.Буквально через два часа после заявления Нарышкина в четверг польские власти заявили о крупных учениях и масштабной переброске военной техники на севере и востоке страны. Как говорится в сообщении на сайте Войска польского, с 1 мая до конца месяца военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.Как утверждается в сообщении, учения пройдут в соответствии с программой подготовки вооруженных сил Польши. При этом власти попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах военных самолетов.

https://ria.ru/20220428/polsha-1785993047.html

https://ria.ru/20220428/ucheniya-1786024958.html

польша

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей нарышкин, станислав жарин, польша, украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)