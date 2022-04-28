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Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины
Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины
Власти Польши, объявившие в четверг о планах масштабных военных учений в мае, отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:02
2022-04-28T20:02
в мире
сергей нарышкин
станислав жарин
польша
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Власти Польши, объявившие в четверг о планах масштабных военных учений в мае, отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными регионами Украины.Директор СВР Сергей Нарышкин заявил в четверг, что США и Польша, по поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter "ложными" заявления о подготовке аннексии западной Украины. Он утверждает, что целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.Буквально через два часа после заявления Нарышкина в четверг польские власти заявили о крупных учениях и масштабной переброске военной техники на севере и востоке страны. Как говорится в сообщении на сайте Войска польского, с 1 мая до конца месяца военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.Как утверждается в сообщении, учения пройдут в соответствии с программой подготовки вооруженных сил Польши. При этом власти попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах военных самолетов.
https://ria.ru/20220428/polsha-1785993047.html
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в мире, сергей нарышкин, станислав жарин, польша, украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
20:02 28.04.2022
 
Польша отрицает, что планирует установить контроль над частью Украины

Власти Польши отрицают, что планируют установить контроль над западными регионами Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Власти Польши, объявившие в четверг о планах масштабных военных учений в мае, отрицают, что планируют установить военно-политический контроль над западными регионами Украины.
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил в четверг, что США и Польша, по поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 17:24
Эксперт рассказал о польском сценарии захвата западных областей Украины
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter "ложными" заявления о подготовке аннексии западной Украины. Он утверждает, что целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.
Буквально через два часа после заявления Нарышкина в четверг польские власти заявили о крупных учениях и масштабной переброске военной техники на севере и востоке страны. Как говорится в сообщении на сайте Войска польского, с 1 мая до конца месяца военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.
Как утверждается в сообщении, учения пройдут в соответствии с программой подготовки вооруженных сил Польши. При этом власти попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах военных самолетов.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Польша и Румыния объявили о военных учениях
 
В миреСергей НарышкинСтанислав ЖаринПольшаУкраинаСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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