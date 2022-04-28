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Эксперт рассказал о польском сценарии захвата западных областей Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Эксперт рассказал о польском сценарии захвата западных областей Украины
Эксперт рассказал о польском сценарии захвата западных областей Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Эксперт рассказал о польском сценарии захвата западных областей Украины
Польша разрабатывала сценарий захвата западных областей Украины еще с 2014 года, заявил РИА Новости доктор политических наук, доцент кафедры международной... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:24
2022-04-28T17:29
сергей нарышкин
владимир путин
украина
польша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Польша разрабатывала сценарий захвата западных областей Украины еще с 2014 года, заявил РИА Новости доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По его словам, первым этапом "воссоединения" Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их защиты от РФ."Эта идея циркулирует уже с 2014 года, что в последнюю минуту туда (на Запад Украины) может убежать правительство из Киева и создать там осколок бывшей Украины, который Запад признает сначала законным, а потом Польша и Венгрия могут отобрать часть территорий. Я думаю, именно с этой целью и происходит такая концентрация их сил (на Украине). Вряд ли они захотят воевать с Россией, а вот отхватить кусок они вполне могут", - сказал Фененко.По его мнению, НАТО только одобрит такое решение Польши, потому что это сохранит под их контролем хоть какую-то часть Украины."Этот сценарий вначале готовился на случай взятия Россией Киева. Потом, когда стало понятно, что Россия отвела войска из Киева и Чернигова, его временно перенесли, но сейчас, в связи с последними событиями на Донбассе, они готовятся снова к этому сценарию", - подчеркнул эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/ucheniya-1785966547.html
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сергей нарышкин, владимир путин, украина, польша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
17:24 28.04.2022 (обновлено: 17:29 28.04.2022)
 
Эксперт рассказал о польском сценарии захвата западных областей Украины

Политолог Фененко: Польша планировала захват западных областей Украины еще с 2014 года

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Польша разрабатывала сценарий захвата западных областей Украины еще с 2014 года, заявил РИА Новости доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По его словам, первым этапом "воссоединения" Польши и Украины должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их защиты от РФ.
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"Эта идея циркулирует уже с 2014 года, что в последнюю минуту туда (на Запад Украины) может убежать правительство из Киева и создать там осколок бывшей Украины, который Запад признает сначала законным, а потом Польша и Венгрия могут отобрать часть территорий. Я думаю, именно с этой целью и происходит такая концентрация их сил (на Украине). Вряд ли они захотят воевать с Россией, а вот отхватить кусок они вполне могут", - сказал Фененко.
По его мнению, НАТО только одобрит такое решение Польши, потому что это сохранит под их контролем хоть какую-то часть Украины.
"Этот сценарий вначале готовился на случай взятия Россией Киева. Потом, когда стало понятно, что Россия отвела войска из Киева и Чернигова, его временно перенесли, но сейчас, в связи с последними событиями на Донбассе, они готовятся снова к этому сценарию", - подчеркнул эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Сергей НарышкинВладимир ПутинУкраинаПольшаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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