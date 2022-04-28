Рейтинг@Mail.ru
Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/polsha-1785949490.html
Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины
Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины
Планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не один год, в новых условиях они активизировались, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:41
2022-04-28T14:58
польша
политика
андрей климов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не один год, в новых условиях они активизировались, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов."Этот сценарий обсуждается давно, и сигналы к нам поступали и раньше. Этой стоит не месяц, и не два, и даже не год", - сказал он.По словам Климова, эти планы активизировались "в новых условиях".Он отметил, что не раз лично слышал обсуждение этого сценария в ходе контактов с политиками и парламентариями в Польше и Брюсселе. "Я участвовал в дискуссиях подобного рода и знаю как сторонников этого плана, так и то, что немцы к нему очень осторожно относятся", - сказал парламентарий. В частности, уточнил Климов, он получил данные о такого рода планах, когда входил в бюро парламентского комитета России и ЕС.Он также напомнил, что в 2008 году именно Варшава артикулировала идею так называемого Восточного партнёрства и усиления польского блока внутри ЕС, чтобы воссоздать в исторических границах Речи Посполитой объединение или альянс."Как мы видим, история продолжает прорабатываться", - подчеркнул сенатор.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785804651.html
https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ad09dd1fc8c0dad57ed403139d513fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, политика, андрей климов, украина
14:41 28.04.2022 (обновлено: 14:58 28.04.2022)
 
Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины

Сенатор Климов: план установления контроля Польши над частью Украины обсуждается давно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не один год, в новых условиях они активизировались, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов.
"Этот сценарий обсуждается давно, и сигналы к нам поступали и раньше. Этой стоит не месяц, и не два, и даже не год", - сказал он.
По словам Климова, эти планы активизировались "в новых условиях".
Он отметил, что не раз лично слышал обсуждение этого сценария в ходе контактов с политиками и парламентариями в Польше и Брюсселе. "Я участвовал в дискуссиях подобного рода и знаю как сторонников этого плана, так и то, что немцы к нему очень осторожно относятся", - сказал парламентарий. В частности, уточнил Климов, он получил данные о такого рода планах, когда входил в бюро парламентского комитета России и ЕС.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 17:45
В ИЭФ рассказали, чем опасен для России газовый конфликт с Польшей
Он также напомнил, что в 2008 году именно Варшава артикулировала идею так называемого Восточного партнёрства и усиления польского блока внутри ЕС, чтобы воссоздать в исторических границах Речи Посполитой объединение или альянс.
"Как мы видим, история продолжает прорабатываться", - подчеркнул сенатор.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 20:55
Польша передала Украине танки
 
ПольшаПолитикаАндрей КлимовУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала