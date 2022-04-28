https://ria.ru/20220428/polsha-1785949490.html

Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины

Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Климов оценил сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины

Планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не один год, в новых условиях они активизировались, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:41

2022-04-28T14:41

2022-04-28T14:58

польша

политика

андрей климов

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не один год, в новых условиях они активизировались, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов."Этот сценарий обсуждается давно, и сигналы к нам поступали и раньше. Этой стоит не месяц, и не два, и даже не год", - сказал он.По словам Климова, эти планы активизировались "в новых условиях".Он отметил, что не раз лично слышал обсуждение этого сценария в ходе контактов с политиками и парламентариями в Польше и Брюсселе. "Я участвовал в дискуссиях подобного рода и знаю как сторонников этого плана, так и то, что немцы к нему очень осторожно относятся", - сказал парламентарий. В частности, уточнил Климов, он получил данные о такого рода планах, когда входил в бюро парламентского комитета России и ЕС.Он также напомнил, что в 2008 году именно Варшава артикулировала идею так называемого Восточного партнёрства и усиления польского блока внутри ЕС, чтобы воссоздать в исторических границах Речи Посполитой объединение или альянс."Как мы видим, история продолжает прорабатываться", - подчеркнул сенатор.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил Нарышкин.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785804651.html

https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

польша, политика, андрей климов, украина