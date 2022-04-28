https://ria.ru/20220428/polsha-1785925942.html

Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине

Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине

Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над "своими историческими... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-28T13:13

2022-04-28T13:13

2022-04-29T00:27

в мире

польша

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

обострение ситуации в днр и лнр

сергей нарышкин

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над "своими историческими владениями" на Украине, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Он пояснил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.На этот раз первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Сейчас модальность этой миссии обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена."Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", — подчеркнул Нарышкин.Он отметил, что польское руководство не заинтересовано в дополнительных свидетелях своей операции, поэтому "миротворческий контингент" планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.По данным разведки, польские спецслужбы сейчас ищут договороспособных представителей украинской элиты, чтобы сформировать из них "демократический" противовес националистам.В Варшаве рассчитывают, что закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые "миротворцами", заключил Нарышкин.

https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html

https://ria.ru/20220325/karta-1779971109.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, ситуация в днр и лнр