https://ria.ru/20220428/polsha-1785925942.html
Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине
Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине
Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над "своими историческими... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T13:13
2022-04-28T13:13
2022-04-29T00:27
в мире
польша
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
обострение ситуации в днр и лнр
сергей нарышкин
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над "своими историческими владениями" на Украине, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Он пояснил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.На этот раз первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Сейчас модальность этой миссии обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена."Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", — подчеркнул Нарышкин.Он отметил, что польское руководство не заинтересовано в дополнительных свидетелях своей операции, поэтому "миротворческий контингент" планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.По данным разведки, польские спецслужбы сейчас ищут договороспособных представителей украинской элиты, чтобы сформировать из них "демократический" противовес националистам.В Варшаве рассчитывают, что закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые "миротворцами", заключил Нарышкин.
https://ria.ru/20220425/polsha-1785403108.html
https://ria.ru/20220325/karta-1779971109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, ситуация в днр и лнр
13:13 28.04.2022 (обновлено: 00:27 29.04.2022)
Нарышкин: Польша планирует занять свои "исторические владения" на Украине
Глава СВР Нарышкин заявил о планах Польши ввести на Западную Украину миротворцев
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над "своими историческими владениями" на Украине, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Он пояснил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши
"сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой
право сначала на оккупацию части Украины
для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
"Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства "Великой Польши", — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.
На этот раз первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Сейчас модальность этой миссии обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена
.
"Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО
, но с участием "желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", — подчеркнул Нарышкин.
Он отметил, что польское руководство не заинтересовано в дополнительных свидетелях своей операции, поэтому "миротворческий контингент" планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.
"В приоритетные "боевые задачи" польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами", — добавил директор СВР.
По данным разведки, польские спецслужбы сейчас ищут договороспособных представителей украинской элиты, чтобы сформировать из них "демократический" противовес националистам.
В Варшаве рассчитывают, что закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые "миротворцами", заключил Нарышкин.