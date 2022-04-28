https://ria.ru/20220428/polk-1785944418.html

"Бессмертный полк" не допустит на сайт фото украинских неонацистов

"Бессмертный полк" не допустит на сайт фото украинских неонацистов - РИА Новости, 28.04.2022

"Бессмертный полк" не допустит на сайт фото украинских неонацистов

Организаторы "Бессмертного полка" не позволят попасть в его онлайн-версию изображениям украинских неонацистов, заявила председатель Центрального штаба... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:14

2022-04-28T14:14

2022-04-28T14:14

общество

бессмертный полк

россия

украина

день победы

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" не позволят попасть в его онлайн-версию изображениям украинских неонацистов, заявила председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко."У нас сейчас есть опасение, что помимо фотографий нацистов во время Великой отечественной войны, на "Бессмертный полк-онлайн" могут поступить и фотографии лидеров неонацистов, которые сейчас (действуют – ред.) на Украине. Поэтому мы специально расширили наш образовательный блок и специально собрали (изображения – ред.) лидеров неонацизма на Украине, для того чтобы, не дай бог, эти люди не появились в шествии "Бессмертного полка", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В мае 2020 года на официальном сайте онлайн-акции "Бессмертный полк" появлялись фотографии Степаны Бандеры, Адольфа Гитлера, пособника нацистов генерала Андрея Власова, Йозефа Геббельса, Йозефа Менгеле. Впоследствии СК по этим фактам возбудил множество уголовных дел."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220411/prigovor-1782903947.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, бессмертный полк, россия, украина, день победы