https://ria.ru/20220428/pogoda-1786038040.html

Начало мая в центре России будет прохладным

Начало мая в центре России будет прохладным - РИА Новости, 28.04.2022

Начало мая в центре России будет прохладным

Начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет, а климатическое лето наступит в последние дни мая, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:41

2022-04-28T21:41

2022-04-28T22:09

общество

погода

центр "фобос"

пасха

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет, а климатическое лето наступит в последние дни мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Незадавшийся апрель в Центральной России передаст прохладную эстафету последнему весеннему месяцу. Так, на майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. В первомайские ночи сохранится зябкая погода — воздух будет остывать до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков на почве, а днем столбики термометров с трудом преодолеют отметку плюс десять, а это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно будет потеплее. При этом зонты понадобятся в основном с 3 мая, когда нагрянет североатлантический циклон и зарядят обложные дожди", — рассказал он.По его словам, во второй пятидневке станет на несколько градусов теплее, но температура лишь с окончанием праздников с трудом вернется в свое климатическое русло, до плюс 12-17."Во второй декаде мая станет комфортнее и показания термометров на пару градусов превысят многолетние значения метеостатистики. Третья десятидневка ожидается умеренно теплая и прогнозируется на уровне средних показателей мая, которые ночью составляют плюс пять-десять, а днем плюс 16-21. Таким образом, грядущий май в целом жарким не будет, поскольку температура воздуха месяца едва ли сумеет соответствовать норме климата", — пояснил синоптик.Метеоролог добавил, что количество осадков прогнозируется близким к норме — около 50 миллиметров. "Тем не менее наступление климатического лета, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 15 и выше, произойдет в последние дни мая", — заключил Тишковец.

https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html

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общество, погода, центр "фобос", пасха