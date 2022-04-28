https://ria.ru/20220428/pogoda-1785862756.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 28.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачно, прохладно, к вечеру с небольшим дождём и вкраплением "белых мух" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:30

2022-04-28T08:30

2022-04-28T08:30

общество

москва

московская область (подмосковье)

пасха

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачно, прохладно, к вечеру с небольшим дождём и вкраплением "белых мух" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного волнового атмосферного фронта, сопровождаемого постепенным натеканием облачности и небольших очаговых осадков, причем в разной фазе с температурным фоном на 4-5 градусов ниже положенной климатической нормы. То есть облачно, с прояснениями, к вечеру местами возможны небольшие осадки, в основном это дождь, но поздним вечером, где-то в районе 21 часа, местами могут быть вкрапления и мокрого снега, таких символических "белых мух". Температура низкая сегодня - плюс 7-9 в Москве, в Подмосковье плюс 5-10", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ожидается ветер западной четверти 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), пасха