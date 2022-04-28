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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 28.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 28.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачно, прохладно, к вечеру с небольшим дождём и вкраплением "белых мух" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:30
2022-04-28T08:30
общество
москва
московская область (подмосковье)
пасха
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачно, прохладно, к вечеру с небольшим дождём и вкраплением "белых мух" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного волнового атмосферного фронта, сопровождаемого постепенным натеканием облачности и небольших очаговых осадков, причем в разной фазе с температурным фоном на 4-5 градусов ниже положенной климатической нормы. То есть облачно, с прояснениями, к вечеру местами возможны небольшие осадки, в основном это дождь, но поздним вечером, где-то в районе 21 часа, местами могут быть вкрапления и мокрого снега, таких символических "белых мух". Температура низкая сегодня - плюс 7-9 в Москве, в Подмосковье плюс 5-10", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ожидается ветер западной четверти 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), пасха
08:30 28.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидается облачная погода с небольшим дождем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачно, прохладно, к вечеру с небольшим дождём и вкраплением "белых мух" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного волнового атмосферного фронта, сопровождаемого постепенным натеканием облачности и небольших очаговых осадков, причем в разной фазе с температурным фоном на 4-5 градусов ниже положенной климатической нормы. То есть облачно, с прояснениями, к вечеру местами возможны небольшие осадки, в основном это дождь, но поздним вечером, где-то в районе 21 часа, местами могут быть вкрапления и мокрого снега, таких символических "белых мух". Температура низкая сегодня - плюс 7-9 в Москве, в Подмосковье плюс 5-10", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, ожидается ветер западной четверти 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Пасха
 
 
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