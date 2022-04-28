Рейтинг@Mail.ru
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/podshipniki-1785950417.html
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок - РИА Новости, 28.04.2022
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки своей продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:45
2022-04-28T15:02
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779475170_0:73:3019:1771_1920x0_80_0_0_31b7e1c1ea04443caeafec94d93b1440.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские производители подшипников готовы нарастить поставки своей продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли.По словам министра, спрос на российские подшипники сегодня превышает предложение по ряду направлений, и для эффективной работы в новых условиях производители должны перестроить свою логистику и развивать кооперацию."Руководители предприятий отметили готовность к наращиванию поставок подшипников заказчикам на внутреннем рынке для интенсивного импортозамещения узлов", - сообщили в Минпромторге.Как отметил присутствующий на совещании гендиректор ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" Виктор Семенов, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сфокусируется на оперативном решении вопросов с поставками необходимой отрасли продукции металлургии, а также совершенствовании технологий и повышении качества российских подшипников.При этом Мантуров подчеркнул, что подшипниковая отрасль имеет стратегическое значение: без ее продукции не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей промышленности. Развитию отрасли будет оказана господдержка. Среди ее ключевых инструментов – субсидирование затрат на проведение НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.Лидерами среди производственных площадок отрасли являются предприятия группы компаний ЕПК, Вологодский подшипниковый завод, Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10), уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220427/novikombank-1785729973.html
https://ria.ru/20220428/legkovushki-1785910829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779475170_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_ddc4016fd004277eb3efb62315d55b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, россия
14:45 28.04.2022 (обновлено: 15:02 28.04.2022)
 
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок

Минпромторг: российские производители подшипников готовы нарастить поставки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские производители подшипников готовы нарастить поставки своей продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли.
По словам министра, спрос на российские подшипники сегодня превышает предложение по ряду направлений, и для эффективной работы в новых условиях производители должны перестроить свою логистику и развивать кооперацию.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:26
Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности
"Руководители предприятий отметили готовность к наращиванию поставок подшипников заказчикам на внутреннем рынке для интенсивного импортозамещения узлов", - сообщили в Минпромторге.
Как отметил присутствующий на совещании гендиректор ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" Виктор Семенов, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сфокусируется на оперативном решении вопросов с поставками необходимой отрасли продукции металлургии, а также совершенствовании технологий и повышении качества российских подшипников.
При этом Мантуров подчеркнул, что подшипниковая отрасль имеет стратегическое значение: без ее продукции не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей промышленности. Развитию отрасли будет оказана господдержка. Среди ее ключевых инструментов – субсидирование затрат на проведение НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.
Лидерами среди производственных площадок отрасли являются предприятия группы компаний ЕПК, Вологодский подшипниковый завод, Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10), уточнили в министерстве.
Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 12:16
Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России
 
ЭкономикаТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала