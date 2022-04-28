14:45 28.04.2022 (обновлено: 15:02 28.04.2022)
Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок
Минпромторг: российские производители подшипников готовы нарастить поставки
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские производители подшипников готовы нарастить поставки своей продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли.
По словам министра, спрос на российские подшипники сегодня превышает предложение по ряду направлений, и для эффективной работы в новых условиях производители должны перестроить свою логистику и развивать кооперацию.
"Руководители предприятий отметили готовность к наращиванию поставок подшипников заказчикам на внутреннем рынке для интенсивного импортозамещения узлов", - сообщили в Минпромторге.
Как отметил присутствующий на совещании гендиректор ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" Виктор Семенов, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сфокусируется на оперативном решении вопросов с поставками необходимой отрасли продукции металлургии, а также совершенствовании технологий и повышении качества российских подшипников.
При этом Мантуров подчеркнул, что подшипниковая отрасль имеет стратегическое значение: без ее продукции не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей промышленности. Развитию отрасли будет оказана господдержка. Среди ее ключевых инструментов – субсидирование затрат на проведение НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.
Лидерами среди производственных площадок отрасли являются предприятия группы компаний ЕПК, Вологодский подшипниковый завод, Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10), уточнили в министерстве.