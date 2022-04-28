https://ria.ru/20220428/podshipniki-1785950417.html

Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок

Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок - РИА Новости, 28.04.2022

Российские производители подшипников готовы нарастить поставки на рынок

Российские производители подшипников готовы нарастить поставки своей продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:45

2022-04-28T14:45

2022-04-28T15:02

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские производители подшипников готовы нарастить поставки своей продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам совещания главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли.По словам министра, спрос на российские подшипники сегодня превышает предложение по ряду направлений, и для эффективной работы в новых условиях производители должны перестроить свою логистику и развивать кооперацию."Руководители предприятий отметили готовность к наращиванию поставок подшипников заказчикам на внутреннем рынке для интенсивного импортозамещения узлов", - сообщили в Минпромторге.Как отметил присутствующий на совещании гендиректор ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" Виктор Семенов, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сфокусируется на оперативном решении вопросов с поставками необходимой отрасли продукции металлургии, а также совершенствовании технологий и повышении качества российских подшипников.При этом Мантуров подчеркнул, что подшипниковая отрасль имеет стратегическое значение: без ее продукции не обходится ни одна из обрабатывающих отраслей промышленности. Развитию отрасли будет оказана господдержка. Среди ее ключевых инструментов – субсидирование затрат на проведение НИОКР, льготные займы Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты.Лидерами среди производственных площадок отрасли являются предприятия группы компаний ЕПК, Вологодский подшипниковый завод, Десятый государственный подшипниковый завод (ГПЗ-10), уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220427/novikombank-1785729973.html

https://ria.ru/20220428/legkovushki-1785910829.html

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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, россия