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В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных - РИА Новости, 28.04.2022
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных
Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:29
2022-04-28T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин."Называли цифру более трех тысяч, может быть сейчас она уже и больше", - сказал Басурин, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что сейчас нужно проверять, "кто такие эти пленные". "Являются ли они военными преступниками… Процесс идет", - сказал Басурин.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
14:29 28.04.2022 (обновлено: 14:35 28.04.2022)
 
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных

Представитель ДНР Басурин заявил о более чем трех тысячах пленных украинских военных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Называли цифру более трех тысяч, может быть сейчас она уже и больше", - сказал Басурин, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что сейчас нужно проверять, "кто такие эти пленные". "Являются ли они военными преступниками… Процесс идет", - сказал Басурин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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