https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html

В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных

В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных - РИА Новости, 28.04.2022

В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных

Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:29

2022-04-28T14:29

2022-04-28T14:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_0:216:3141:1983_1920x0_80_0_0_543dcd74a7e2e39d5e7ca941a1be62ff.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин."Называли цифру более трех тысяч, может быть сейчас она уже и больше", - сказал Басурин, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что сейчас нужно проверять, "кто такие эти пленные". "Являются ли они военными преступниками… Процесс идет", - сказал Басурин.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785874598.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр