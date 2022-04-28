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В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных - РИА Новости, 28.04.2022
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных
Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:29
2022-04-28T14:29
2022-04-28T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более трех тысяч пленных украинских военных находятся на территории ДНР, заявил в четверг представитель народной милиции республики Эдуард Басурин."Называли цифру более трех тысяч, может быть сейчас она уже и больше", - сказал Басурин, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что сейчас нужно проверять, "кто такие эти пленные". "Являются ли они военными преступниками… Процесс идет", - сказал Басурин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
14:29 28.04.2022 (обновлено: 14:35 28.04.2022)
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных
Представитель ДНР Басурин заявил о более чем трех тысячах пленных украинских военных