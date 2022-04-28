https://ria.ru/20220428/pingviny-1785923979.html

В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта

В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта - РИА Новости, 28.04.2022

В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта

Два пингвиненка Гумбольдта появились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:04

2022-04-28T13:04

2022-04-28T13:04

хорошие новости

общество

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Два пингвиненка Гумбольдта появились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада."Недавно мы сообщали, что у нас появились на свет трое пингвинят. Спустя несколько недель нас осчастливили еще двое пингвинят. Мама Умка и папа Нокс – молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй – 14-го. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 килограммов", - говорится в сообщении.Отмечается, что птенцы еще покрыты детским пухом. Где-то через две недели он должен начать сменяться на основное перо, что позволит им заходить в воду."Имен у птенцов пока нет, мы присматриваемся к их характерам. Пол также будет определен позже – к зиме. Для этого потребуется анализ крови, а мы хотим как можно меньше беспокоить наших малышей. Так что пока мы их просто деликатно чипировали и поставили крылометки, чтобы лучше их узнавать при необходимости", – приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, светлана акулова, московский зоопарк