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В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта
В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта - РИА Новости, 28.04.2022
В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта
Два пингвиненка Гумбольдта появились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:04
2022-04-28T13:04
2022-04-28T13:04
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Два пингвиненка Гумбольдта появились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада."Недавно мы сообщали, что у нас появились на свет трое пингвинят. Спустя несколько недель нас осчастливили еще двое пингвинят. Мама Умка и папа Нокс – молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй – 14-го. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 килограммов", - говорится в сообщении.Отмечается, что птенцы еще покрыты детским пухом. Где-то через две недели он должен начать сменяться на основное перо, что позволит им заходить в воду."Имен у птенцов пока нет, мы присматриваемся к их характерам. Пол также будет определен позже – к зиме. Для этого потребуется анализ крови, а мы хотим как можно меньше беспокоить наших малышей. Так что пока мы их просто деликатно чипировали и поставили крылометки, чтобы лучше их узнавать при необходимости", – приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана акулова, московский зоопарк
В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта
В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта, пока они покрыты детским пухом