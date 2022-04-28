16:10 28.04.2022 (обновлено: 16:11 28.04.2022)
Жителя Петербурга обвинили в реабилитации нацизма из-за постов в соцсети
Жителя Петербурга обвинили в реабилитации нацизма из-за постов в соцсети к 9 Мая
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жителю Петербурга предъявлено обвинение в реабилитации нацизма после того, как он накануне 9 мая прошлого года разместил уничижительные комментарии под поздравительными новостями в соцсетях и опубликовал фотографию с оскверненной георгиевской лентой, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, максимальная санкция – лишение свободы на три года)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
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По версии следствия, обвиняемый с 4 по 9 мая 2021 года на страницах публичных сообществ в соцсети под новостными заметками, посвящёнными поздравлениям ветеранов Великой Отечественной войны и празднованию Дня Победы, разместил оскверненные изображения георгиевской ленты и тексты.
"Тем самым распространил выражающие явное неуважение о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества", - заключают в СК.
В СК уточнили, что после допроса в качестве обвиняемого мужчина дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.