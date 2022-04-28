https://ria.ru/20220428/peterburg-1785973826.html

Жителя Петербурга обвинили в реабилитации нацизма из-за постов в соцсети

Жителя Петербурга обвинили в реабилитации нацизма из-за постов в соцсети - РИА Новости, 28.04.2022

Жителя Петербурга обвинили в реабилитации нацизма из-за постов в соцсети

Жителю Петербурга предъявлено обвинение в реабилитации нацизма после того, как он накануне 9 мая прошлого года разместил уничижительные комментарии под... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:10

2022-04-28T16:10

2022-04-28T16:11

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жителю Петербурга предъявлено обвинение в реабилитации нацизма после того, как он накануне 9 мая прошлого года разместил уничижительные комментарии под поздравительными новостями в соцсетях и опубликовал фотографию с оскверненной георгиевской лентой, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу."Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, максимальная санкция – лишение свободы на три года)", - проинформировали в пресс-службе ведомства.По версии следствия, обвиняемый с 4 по 9 мая 2021 года на страницах публичных сообществ в соцсети под новостными заметками, посвящёнными поздравлениям ветеранов Великой Отечественной войны и празднованию Дня Победы, разместил оскверненные изображения георгиевской ленты и тексты."Тем самым распространил выражающие явное неуважение о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества", - заключают в СК.В СК уточнили, что после допроса в качестве обвиняемого мужчина дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20220427/askerov-1785744867.html

https://ria.ru/20220411/prigovor-1782903947.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)